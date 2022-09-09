09 сентября 2022

В Тюмени пьяный водитель врезался в машину скорой помощи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи и скорая помощь. Тюмень, скорая помощь, неотложная помощь, машина скорой помощи
Водитель сначала врезался в одну машину, после чего столкнулся с автомобилем скорой помощи Фото:

В Тюмени пьяный водитель Lexus устроил двойное ДТП. Сначала он въехал в заднюю часть автомобиля Nissan, а после этого столкнулся с автомобилем скорой помощи. Об инциденте на перекрестке улиц Мельникайте и 50 лет Октября рассказали в пресс-службе УГИБДД Тюменской области.

«Предварительно, 34-летний водитель „Лексуса“ не выдержал безопасную дистанцию. Иномарка въехала в заднюю часть „Ниссана“, а потом „Лексус“ столкнулся с автомобилем скорой помощи», — сообщили о ночной аварии в ведомстве. Известно, что показания алкотестера у водителя «Лексуса» составили 1,21 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В результате инцидента пострадала 43-летняя пассажирка автомобиля Nissan. Сейчас уточняются детали ДТП.

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В Тюмени пьяный водитель Lexus устроил двойное ДТП. Сначала он въехал в заднюю часть автомобиля Nissan, а после этого столкнулся с автомобилем скорой помощи. Об инциденте на перекрестке улиц Мельникайте и 50 лет Октября рассказали в пресс-службе УГИБДД Тюменской области. «Предварительно, 34-летний водитель „Лексуса“ не выдержал безопасную дистанцию. Иномарка въехала в заднюю часть „Ниссана“, а потом „Лексус“ столкнулся с автомобилем скорой помощи», — сообщили о ночной аварии в ведомстве. Известно, что показания алкотестера у водителя «Лексуса» составили 1,21 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В результате инцидента пострадала 43-летняя пассажирка автомобиля Nissan. Сейчас уточняются детали ДТП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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