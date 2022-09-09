Водитель сначала врезался в одну машину, после чего столкнулся с автомобилем скорой помощи Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени пьяный водитель Lexus устроил двойное ДТП. Сначала он въехал в заднюю часть автомобиля Nissan, а после этого столкнулся с автомобилем скорой помощи. Об инциденте на перекрестке улиц Мельникайте и 50 лет Октября рассказали в пресс-службе УГИБДД Тюменской области.

«Предварительно, 34-летний водитель „Лексуса“ не выдержал безопасную дистанцию. Иномарка въехала в заднюю часть „Ниссана“, а потом „Лексус“ столкнулся с автомобилем скорой помощи», — сообщили о ночной аварии в ведомстве. Известно, что показания алкотестера у водителя «Лексуса» составили 1,21 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В результате инцидента пострадала 43-летняя пассажирка автомобиля Nissan. Сейчас уточняются детали ДТП.

Фото: пресс-служба тюменской Госавтоинспекции