В Тобольске 11 сентября проходит полумарафон Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Тобольска жалуются, что из-за полумарафона перекрыты центральные улицы города. Об этом сообщается в социальных сетях. Некоторые горожане, утром, не дождались своих автобусов на маршруте.

«Сегодня с утра многие горожане не дождались своих автобусов на маршруте. Пассажирскими автобусами были перекрыты центральные проезды», — говорится в посте группы «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях местные жители возмутились, что из-за бегунов перекрыт «весь город». «Бегали бы по федералке», — написал Павел Иванов. «Спортивных площадок и стадионов мало? Настроили вот и идите там свои марафоны устраивайте. Решили весь город без движения оставить?» — спросила Людмила Доронина. Одна из местных жительниц отметила, что о перекрытии дорог предупреждали заранее. «Неделю предупреждали о схеме движения транспорта, если нет надобности сидеть дома. Все молчали. Настал день и понеслось. Почему? Где? Это же полумарафон. Столько на стадионе бегать — голова закружится», — прокомментировала Светлана Савина.

В другой публикации паблика отметили, что из-за перекрытых дорог экстренные службы вынуждены объезжать по бордюрам. «Машины экстренных служб с трудом, но проезжают. Все заставлено автобусами, во многих нет водителей. Экстренным службам приходится ехать по бордюрам», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в Тобольске 11 сентября 2022 года изменят движение по семи улицам города из-за полумарафона. Так, трасса забега разделит Тобольск на две части — южную и северную.