10 сентября 2022
09 сентября 2022

В Тюменской области COVID-19 за сутки заразились больше тысячи человек

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За сутки в больницы Тюменской области госпитализировано 36 человек Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Тюменской области по данным на 11 сентября выявлено 1038 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф.

«Тюменская область, выявлено — 1038 случаев заражения COVID-19, выздоровело — 782, госпитализировано — 36», — указано на сайте. При этом за сутки смертей от коронавируса не зафиксировано.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор региона Александр Моор рекомендовал вернуть масочный режим. Из-за новой волны COVID-19 власти Тюменской области негласно стали сокращать количество массовых мероприятий в регионе.

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В Тюменской области по данным на 11 сентября выявлено 1038 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф. «Тюменская область, выявлено — 1038 случаев заражения COVID-19, выздоровело — 782, госпитализировано — 36», — указано на сайте. При этом за сутки смертей от коронавируса не зафиксировано. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор региона Александр Моор рекомендовал вернуть масочный режим. Из-за новой волны COVID-19 власти Тюменской области негласно стали сокращать количество массовых мероприятий в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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