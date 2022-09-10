В Тюменской области COVID-19 за сутки заразились больше тысячи человек

За сутки в больницы Тюменской области госпитализировано 36 человек
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
В Тюменской области по данным на 11 сентября выявлено 1038 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф.
«Тюменская область, выявлено — 1038 случаев заражения COVID-19, выздоровело — 782, госпитализировано — 36», — указано на сайте. При этом за сутки смертей от коронавируса не зафиксировано.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор региона Александр Моор рекомендовал вернуть масочный режим. Из-за новой волны COVID-19 власти Тюменской области негласно стали сокращать количество массовых мероприятий в регионе.
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