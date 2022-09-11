Банда бомжей оккупировала жилой комплекс в Тюмени

Жители тюменского ЖК "Кристалл" вступили в конфликт с группой бездомных, которые их пугают

12 сентября 2022 в 06:39 Размер текста - 17 +

Бездомные оккупировали ЖК «Кристалл», который находится напротив одноименного ТЦ Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменцы пожаловались на асоциальное поведение группы бездомных, которые оккупировали жилой комплекс «Кристалл». Они также пояснили, что полиция и частная охрана не могут помочь установить безопасность в доме. Об этом они рассказали в социальных сетях. «Группа бомжей регулярно ночует в подъездах ЖК „Кристалл“, там же они пьют, справляют нужду, угрожают расправой жильцам», — написал автор поста в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». По его словам, они также оккупировали ближайший гипермаркет «Лента», в котором специально пачкают продукты и «едят все, до чего могут дотянуться». При этом утверждается, что бездомным неоднократно пытались помочь благотворительные центры, но результата нет. Также жильцы считают, что эти люди опасны. Из-за этого соседям приходится следить за общей безопасностью. «Их забирали сотрудники полиции и выгоняли охранники ЖК из частного охранного предприятия. Мы с соседями сами патрулируем лестничные площадки, так как беспокоимся за жизнь и здоровье жен и детей. Все бесполезно, бомжи возвращаются», — дополнил автор. Он убежден, что ситуация усугубится, когда на улице станет еще холоднее. URA.RU направило письменный запрос в департамент социального развития Тюменской области. Ранее там отреагировали на призывы о помощи с бездомными, которые пугали детей жителей улицы Волгоградской.

Тюменцы пожаловались на асоциальное поведение группы бездомных, которые оккупировали жилой комплекс «Кристалл». Они также пояснили, что полиция и частная охрана не могут помочь установить безопасность в доме. Об этом они рассказали в социальных сетях. «Группа бомжей регулярно ночует в подъездах ЖК „Кристалл“, там же они пьют, справляют нужду, угрожают расправой жильцам», — написал автор поста в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». По его словам, они также оккупировали ближайший гипермаркет «Лента», в котором специально пачкают продукты и «едят все, до чего могут дотянуться». При этом утверждается, что бездомным неоднократно пытались помочь благотворительные центры, но результата нет. Также жильцы считают, что эти люди опасны. Из-за этого соседям приходится следить за общей безопасностью. «Их забирали сотрудники полиции и выгоняли охранники ЖК из частного охранного предприятия. Мы с соседями сами патрулируем лестничные площадки, так как беспокоимся за жизнь и здоровье жен и детей. Все бесполезно, бомжи возвращаются», — дополнил автор. Он убежден, что ситуация усугубится, когда на улице станет еще холоднее. URA.RU направило письменный запрос в департамент социального развития Тюменской области. Ранее там отреагировали на призывы о помощи с бездомными, которые пугали детей жителей улицы Волгоградской.