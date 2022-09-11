Сотням курганцев разрешили не платить банкам

Сотни жителей Курганской области воспользовались кредитными каникулами

12 сентября 2022 в 12:01 Размер текста - 17 +

В курганском отделении Банка России рассказали о сумме реструктуризированных кредитов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области 284 жителям разрешили временно не платить по кредитам. Банки одобрили им кредитные каникулы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе курганского отделения Уральского ГУ Центробанка России. «Жители региона пользуются правом на кредитные каникулы. С 1 марта по 31 июля 284 жителя региона получили отсрочку по платежам на общую сумму 104 млн рублей», — указано в сообщении курганского Банка России. По словам управляющего отделением Курган Центробанка Евгения Немчинова, кредитные каникулы позволяют заемщику улучшить свое финансовое положение и вернуться в график платежей. Всего за полгода банки реструктурировали 2,4 тысячи кредитов. Общая задолженность составила 689 млн рублей. Чаще всего курганцы меняли условия потребительских займов — 57% от общего количества заявок. Далее идут кредитные карты — 35%. Реже всего жители региона меняли условия кредитования по ипотеке (5%) и автокредитам (2,6%). Ранее URA.RU писало, что курганцы стали чаще делать вклады в банках. В конце июня в региональном отделении ЦБ отмечали, что вклады являются одним из самых востребованных финансовых продуктов.

В Курганской области 284 жителям разрешили временно не платить по кредитам. Банки одобрили им кредитные каникулы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе курганского отделения Уральского ГУ Центробанка России. «Жители региона пользуются правом на кредитные каникулы. С 1 марта по 31 июля 284 жителя региона получили отсрочку по платежам на общую сумму 104 млн рублей», — указано в сообщении курганского Банка России. По словам управляющего отделением Курган Центробанка Евгения Немчинова, кредитные каникулы позволяют заемщику улучшить свое финансовое положение и вернуться в график платежей. Всего за полгода банки реструктурировали 2,4 тысячи кредитов. Общая задолженность составила 689 млн рублей. Чаще всего курганцы меняли условия потребительских займов — 57% от общего количества заявок. Далее идут кредитные карты — 35%. Реже всего жители региона меняли условия кредитования по ипотеке (5%) и автокредитам (2,6%). Ранее URA.RU писало, что курганцы стали чаще делать вклады в банках. В конце июня в региональном отделении ЦБ отмечали, что вклады являются одним из самых востребованных финансовых продуктов.