11 сентября 2022
10 сентября 2022

В Тюмени губернаторские деньги потратят на бездомных

Средства гранта от губернатора Тюменской области потратят на поиск и лечение бездомных
© Служба новостей «URA.RU»
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Атрибутика ЧМ-2018 в городе. Екатеринбург, бомж, бездомный, нищий
На деньги от губернаторского гранта тюменским бомжам будут оказывать медицинскую и иную помощь Фото:

Проект по помощи бомжам и тем, кто освободился из тюрем, но не имеет дома, получил грант в размере 1,3 млн рублей от губернатора Тюменской области Александра Моора. Информация представлена на сайте конкурса.

«Победитель, сумма — 1,3 млн рублей. Проект направлен на обеспечение медпомощью людей, находящихся на улице (бездомных и освободившихся из мест лишения свободы). Планируется работа мобильной службы, в которую войдут врачи, медсестры, соцработник, водитель», — говорится в карточке инициативы центра «Милосердие», подданной на специальный конкурс грантов от губернатора.

Схема такова: бригада будет ездить по местам обитания бездомных (адреса предоставят в полиции, сообщат сами тюменцы или общественники), определять, какая помощь нужна людям. Если оказать ее можно на месте — это будет сделано. Если же нет, человека пригласят на обследование в Центр или передадут скорой помощи.

Проект направлен на раннее выявление проблем со здоровьем. Из-за несовершенства законодательства (людям без документов положена только экстренная и неотложная помощь) и стыда самих бездомных за свой внешний вид, они попадают к медикам уже в крайних случаях. Их болезни и раны запущены, и помочь может только, к примеру, ампутация конечностей. В «Милосердии» выступают за то, чтобы отслеживать состояние бездомных в динамике, предотвращая инвалидизацию граждан.

Ранее URA.RU писало, что банды лиц без определенного места жительства терроризируют жителей Тюменской области. Одна из них оккупировала ЖК «Кристалл», другая пугает жителей Тобольска.

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Проект по помощи бомжам и тем, кто освободился из тюрем, но не имеет дома, получил грант в размере 1,3 млн рублей от губернатора Тюменской области Александра Моора. Информация представлена на сайте конкурса. «Победитель, сумма — 1,3 млн рублей. Проект направлен на обеспечение медпомощью людей, находящихся на улице (бездомных и освободившихся из мест лишения свободы). Планируется работа мобильной службы, в которую войдут врачи, медсестры, соцработник, водитель», — говорится в карточке инициативы центра «Милосердие», подданной на специальный конкурс грантов от губернатора. Схема такова: бригада будет ездить по местам обитания бездомных (адреса предоставят в полиции, сообщат сами тюменцы или общественники), определять, какая помощь нужна людям. Если оказать ее можно на месте — это будет сделано. Если же нет, человека пригласят на обследование в Центр или передадут скорой помощи. Проект направлен на раннее выявление проблем со здоровьем. Из-за несовершенства законодательства (людям без документов положена только экстренная и неотложная помощь) и стыда самих бездомных за свой внешний вид, они попадают к медикам уже в крайних случаях. Их болезни и раны запущены, и помочь может только, к примеру, ампутация конечностей. В «Милосердии» выступают за то, чтобы отслеживать состояние бездомных в динамике, предотвращая инвалидизацию граждан. Ранее URA.RU писало, что банды лиц без определенного места жительства терроризируют жителей Тюменской области. Одна из них оккупировала ЖК «Кристалл», другая пугает жителей Тобольска.
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