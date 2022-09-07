07 сентября 2022

Пьяницы и бездомные терроризируют жителей Тобольска

Бездомные терроризируют жителей Тобольска
© Служба новостей «URA.RU»
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О том, что пьяницы и бездомные не дают комфортно жить, сообщили проживающие в доме тоболяки Фото:

Жителей одного из тобольских домов терроризируют пьяницы и бездомные. Соответствующий пост был опубликован в социальной сети «ВКонтакте». Тоболяки рассказывают, что с некоторыми любителями спиртного даже полиция не хочет связываться.

«На стенах нашего дома под номером 30 в 15 микрорайоне вмятины и пятна от местных бомжей. Они, как и местные алкаши — особая „достопримечательность“ дома. Они могут валяться где угодно, даже у кого-то из нас под дверью. Из-за них в секциях стоит отвратительный запах. Периодически они еще что-то могут размазать по полу. Есть тут местные „знаменитости“, с которыми даже полиция уже ничего не делает. Звонки посреди ночи, драки, пьяные тела и многое другое», — написал анонимный автор поста.

Комментаторы предложили автору несколько вариантов решения ситуации. «Вызывайте участкового. Каждый раз фиксируются вызовы, в дальнейшем пишете в администрацию, суд, прокуратуру», — написала Татьяна Мирошниченко. «Продайте квартиру и купите в нормальном доме», — предложил Григорий Гилев.

За комментарием ситуации агентство обратилось в УМВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что пьяницы терроризируют детские площадки Тюмени. Жители города обратились к властям за помощью, потому что боятся за себя и своих детей.

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Жителей одного из тобольских домов терроризируют пьяницы и бездомные. Соответствующий пост был опубликован в социальной сети «ВКонтакте». Тоболяки рассказывают, что с некоторыми любителями спиртного даже полиция не хочет связываться. «На стенах нашего дома под номером 30 в 15 микрорайоне вмятины и пятна от местных бомжей. Они, как и местные алкаши — особая „достопримечательность“ дома. Они могут валяться где угодно, даже у кого-то из нас под дверью. Из-за них в секциях стоит отвратительный запах. Периодически они еще что-то могут размазать по полу. Есть тут местные „знаменитости“, с которыми даже полиция уже ничего не делает. Звонки посреди ночи, драки, пьяные тела и многое другое», — написал анонимный автор поста. Комментаторы предложили автору несколько вариантов решения ситуации. «Вызывайте участкового. Каждый раз фиксируются вызовы, в дальнейшем пишете в администрацию, суд, прокуратуру», — написала Татьяна Мирошниченко. «Продайте квартиру и купите в нормальном доме», — предложил Григорий Гилев. За комментарием ситуации агентство обратилось в УМВД России по Тюменской области. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что пьяницы терроризируют детские площадки Тюмени. Жители города обратились к властям за помощью, потому что боятся за себя и своих детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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