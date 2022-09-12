Курганские депутаты задумались над проектом губернатора по отмене детских пособий

В Курганской области депутаты пока не планируют рассматривать внесение изменений в закон «О пособии на ребенка» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты Курганской областной думы не готовы пока рассмотреть законопроект по отмене части детских пособий, который внес губернатор Вадим Шумков. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к региональным властям. В пресс-службе облдумы уточнили, что на ближайшем заседании данный документ депутаты не планируют обсуждать.

«Депутаты не уверены, что такой законопроект необходим сейчас, когда ситуация в стране нестабильная. Отмена пособий может коснуться тысяч курганцев с детьми, которые получают деньги в качестве крайне необходимой поддержки. Кроме того, в России отмена пособий не носит массовый характер — пока только три региона приняли подобный документ. Но, возможно, там экономическая ситуация более благоприятна, чем в Курганской области», — отметили источники. По их данным, депутаты пока проводят расчеты и, по всей видимости, раньше декабря проект не будет рассмотрен. По данным Главного управления социальной защиты населения, региональное пособие в размере от 314 рублей до 630 рублей получают почти 36 тысяч детей.

В пресс-службе облдумы URA.RU сообщили, что 14 сентября на заседании комитета по социальной политике данный законопроект рассматривать не будут. Корреспонденту агентства пояснили, что пока анализируют практику других регионов.

Инсайдеры из числа областных чиновников добавили, что любой законопроект должна посмотреть областная прокуратура и выдать свое заключение. В надзорное ведомство отправлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что Шумков внес в областную думу законопроект, который частично отменяет региональные выплаты на детей. Речь идет о внесении изменений во второй пункт первой статьи закона «О пособии на ребенка». В региональном правительстве заявляли, что это направлено на исключение дублирующих выплат. Власти уточняли, что подобные законопроекты приняты в трех регионах страны — Хабаровском крае, Крыму и Липецкой области.