Александр Моор пообещал отказаться от импортных семян

Губернатор Тюменской области похвалился импортозамещением в регионе

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о новой разработке региона Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Сельхозпредприятия Тюменской области отказываются от зарубежных семян в пользу тех, что произведены в России. Кроме этого, регион активно внедряет импортозамещение в животноводстве. Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал во время агропромышленного форума, который сейчас проходит в Екатеринбурге.

«Сегодня для всех главное направление — стать независимыми от импортных семян, от импортной продукции в животноводстве, поэтому на выставке наши аграрные университеты, наш научный центр представляют новые сорта пшеницы, разработанные для климатических условий Сибири, Дальнего Востока и пользующиеся большим спросом. Также мы реализуем проект по индейке, что позволит нам снизить зависимость от импортного материала», — поделился Александр Моор.

Также губернатор Тюменской области поделился информацией о новых разработках. «Есть интересная разработка, которая, наверное, в скором времени будет запатентована. Это добавки к кормам рыб, которые позволят давать хорошие результаты по рыборазведению», — дополнил Александр Моор.

Ранее URA.RU писало о том, что уральские губернаторы, в том числе и Александр Моор, собрались на агропромышленном форуме в Екатеринбурге. На форуме также присутствует полпред президента в УрФО Владимир Якушев.