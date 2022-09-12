В Кургане 20 автобусов изменят маршруты

Перекресток улиц Пролетарской — М. Горького в Кургане открыли для движения раньше на два дня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Перекресток улиц Пролетарской и М. Горького в кургане с 13 сентября открыт для проезда транспорта. В связи с этим двадцати маршрутов автобусов снова будут пролегать через перекресток, сообщили в пресс-службе администрации Кургана.

«С 13 сентября открыт для движения перекресток улиц Пролетарской — М. Горького, по нему возобновлено движение общественного транспорта. Перекресток был закрыт в связи с проведением капитального ремонта теплосетей по улице М.Горького», — говорится в сообщении мэрии. МКУ «Транспортное управление» уточняет, что движение автобусов будет возобновлено по маршрутам, проходящим через перекресток и по улицам Куйбышева, Пролетарской, Гоголя.

Ранее URA.RU писало, что перекресток Пролетарской — М. Горького в Кургане будет закрыт для движения в связи с ремонтом теплосетей. Планировалось, что дорога будет перекрыта с 4 сентября до 15 сентября.

Схема движения автобусов скрин: пресс-служба администрации г. Кургана