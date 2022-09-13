Жители Тобольска недовольны состоянием нового городского парка

Тоболяки сообщают, что в парке регулярно собирается молодежь, которая ведет себя некультурно и вызывающе Фото: Размик Закарян © URA.RU

Открытый летом 2021 года парк в Тобольске стал местом притяжения для молодежи, которая, по словам тоболяков, ведет себя некультурно. Соответствующий пост был опубликован в группе «ЧС Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Мой Парк» в Тобольске приходит в негодность. Там постоянно подростки собираются, сидят на горке и курят. Бычки прям там же бросают, а когда делаешь им замечание, то с таким недовольством поднимают и кидают в детскую песочницу. А самим то по 12-14 лет. Как выходные, то молодежь орет. Тренажеры давно сломали, а ведь по утрам есть несколько мужчин, которые ходят в парк заниматься спортом», — написал анонимный автор поста.

Похожий пост появился и в другой группе Тобольска. «Мой парк» — все разломано, качели скрипят. Может как-то пора начать следить за порядком и иногда проверять пригодность объектов?», — указал аноним. Тоболяки же в комментариях считают, что жители города не должны перекладывать ответственность за состояние парка. «А может пора перестать вести себя как быдло? И беречь то, что делают для нас и наших детей», — высказалась Наталья Ягодина.

С целью узнать, поступали ли обращения от граждан с жалобами на вызывающее поведение молодежи в парке, URA.RU обратилось в УМВД России по Тобольску. Ответ ожидается. Касаемо содержания парка, в администрации города агентству сообщили, что подрядчику о состоянии парка известно. Ремонт будет осуществлен в плановом порядке.

Ранее URA.RU писало о том, что бездомные и пьяницы не дают спокойно жить тоболякам. С некоторыми любителями спиртного уже не хочет связываться даже полиция.