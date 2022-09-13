В Тюмени экстренная госпитализация пациентки привела к многочасовой очереди в больнице

Из-за экстренной госпитализации пациентки на фильтре в больнице образовалась большая очередь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за экстренной госпитализации одной из пациенток и нехватки сотрудников в поликлинике №1 в Тюмени произошел коллапс: остальным людям, ожидающим приема в кабинете неотложной помощи, приходится ждать своей очереди по четыре часа. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU.

«Нахожусь возле кабинета неотложной помощи поликлиники №1. Большая очередь, люди говорят, что стоят по четыре часа, многие с температурой. Скапливались на улице, замерзли, сейчас зашли в помещение», — сообщил корреспондент URA.RU.

По его словам, в очереди одномоментно находились порядка 20 человек. Как объяснили сотрудники медучреждения, ситуация сложилась из-за экстренного происшествия.

«Одной из обратившихся „тяжелых“ пациенток понадобилась срочная госпитализация. Ждали бригаду, оформляли документы, должны были проводить человека. Из-за этого прием затянулся. В целом же нам катастрофически не хватает сотрудников, во всех отделениях», — отметили медики. Комментарий от департамента здравоохранения Тюменской области ожидается.

Обновлено в 17:21: «В городской поликлинике №1 в рамках фильтра для пациентов с признаками ОРВИ действуют три кабинета, с 15 сентября к работе подключится еще один. В связи с эпидемиологической ситуацией отмечается рост обращаемости пациентов в фильтр. Просим отнестись с пониманием и приносим извинения за ожидание», — отметили в депздраве.