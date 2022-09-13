Моор выразил соболезнования близким умершего главреда КП

Губернатор Тюменской области выразил соболезнования родным и близким главного редактора «Комсомольской правды» (КП) Владимира Сунгоркина. О смерти журналиста глава региона написал в своем telegram-канале.
«Мы были знакомы с Владимиром Николаевичем. Последний раз встречались в прошлом году в Москве — записывали интервью на радио. Владимир Николаевич рассказал, как молодым корреспондентом освещал великие сибирские стройки. В этом году собирался посетить Тюменскую область. Выражаю искренние соболезнования семье, родным и коллегам», — высказался Моор.
Сунгоркин ушел из жизни 14 сентября в возрасте 68 лет. По информации источника URA.RU, трагедия случилась в Приморском крае во время очередной экспедиции по сбору материала для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.
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Губернатор Тюменской области выразил соболезнования родным и близким главного редактора «Комсомольской правды» (КП) Владимира Сунгоркина. О смерти журналиста глава региона написал в своем telegram-канале. «Мы были знакомы с Владимиром Николаевичем. Последний раз встречались в прошлом году в Москве — записывали интервью на радио. Владимир Николаевич рассказал, как молодым корреспондентом освещал великие сибирские стройки. В этом году собирался посетить Тюменскую область. Выражаю искренние соболезнования семье, родным и коллегам», — высказался Моор. Сунгоркин ушел из жизни 14 сентября в возрасте 68 лет. По информации источника URA.RU, трагедия случилась в Приморском крае во время очередной экспедиции по сбору материала для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.