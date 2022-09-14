Главред «Комсомольской правды» Сунгоркин умер во время экспедиции

14 сентября 2022 в 13:07 Размер текста - 17 +

Владимир Сунгоркин умер на 69 году жизни Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин погиб во время экспедиции в Приморье. Об этом URA.RU сообщил источник. «От инсульта скончался главный редактор и генеральный директор „Комсомольской правды“ Владимир Сунгоркин. Трагедия случилась в Приморском крае во время очередной экспедиции по сбору материала для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве», — сообщил источник. Ранее СМИ сообщили о смерти Сунгоркина. Главреду КП было 68 лет. Позже информацию о смерти подтвердили в «Комсомольской правде». По информации источника, место главного редактора займет первый заместитель Сунгоркина Олеся Носова. Она работает в «Комсомольской правде» с 1994 года.

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин погиб во время экспедиции в Приморье. Об этом URA.RU сообщил источник. «От инсульта скончался главный редактор и генеральный директор „Комсомольской правды“ Владимир Сунгоркин. Трагедия случилась в Приморском крае во время очередной экспедиции по сбору материала для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве», — сообщил источник. Ранее СМИ сообщили о смерти Сунгоркина. Главреду КП было 68 лет. Позже информацию о смерти подтвердили в «Комсомольской правде». По информации источника, место главного редактора займет первый заместитель Сунгоркина Олеся Носова. Она работает в «Комсомольской правде» с 1994 года.