Главред «Комсомольской правды» Сунгоркин умер во время экспедиции

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Владимир Сунгоркин умер на 69 году жизни Фото:

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин погиб во время экспедиции в Приморье. Об этом URA.RU сообщил источник.

«От инсульта скончался главный редактор и генеральный директор „Комсомольской правды“ Владимир Сунгоркин. Трагедия случилась в Приморском крае во время очередной экспедиции по сбору материала для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве», — сообщил источник.

Ранее СМИ сообщили о смерти Сунгоркина. Главреду КП было 68 лет. Позже информацию о смерти подтвердили в «Комсомольской правде». По информации источника, место главного редактора займет первый заместитель Сунгоркина Олеся Носова. Она работает в «Комсомольской правде» с 1994 года.

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Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин погиб во время экспедиции в Приморье. Об этом URA.RU сообщил источник. «От инсульта скончался главный редактор и генеральный директор „Комсомольской правды“ Владимир Сунгоркин. Трагедия случилась в Приморском крае во время очередной экспедиции по сбору материала для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве», — сообщил источник. Ранее СМИ сообщили о смерти Сунгоркина. Главреду КП было 68 лет. Позже информацию о смерти подтвердили в «Комсомольской правде». По информации источника, место главного редактора займет первый заместитель Сунгоркина Олеся Носова. Она работает в «Комсомольской правде» с 1994 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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