13 сентября 2022

Курганские ломбарды попали в черный список Банка России

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, центробанк, банк россии
Центробанк РФ внес в черный список несколько ломбардов и комиссионок Курганской области Фото:

Банк России внес в свой черный список семь ломбардов и комиссионных магазинов Курганской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе курганского отделения Уральского ГУ Центробанка России. Перечень опубликован на официальном сайте регулятора.

«Центробанк России внес в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке семь курганских ломбардов и комиссионных магазинов. Компании и проекты с признаками нелегальной деятельности Банк России выявляет с помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций», — говорится в сообщении курганского отделения Банка России. Всего в списке более двух тысяч подобных организаций.

В курганском отделении ЦБ напомнили, что организации, которые предоставляют финансовые услуги, должны иметь лицензию Банка России или быть в реестре регулятора. Если в справочнике финансовых организаций их нет, то компания работает не легально и потребителей могут обмануть.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области 284 жителям разрешили временно не платить по кредитам. Банки одобрили им кредитные каникулы.

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Банк России внес в свой черный список семь ломбардов и комиссионных магазинов Курганской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе курганского отделения Уральского ГУ Центробанка России. Перечень опубликован на официальном сайте регулятора. «Центробанк России внес в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке семь курганских ломбардов и комиссионных магазинов. Компании и проекты с признаками нелегальной деятельности Банк России выявляет с помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций», — говорится в сообщении курганского отделения Банка России. Всего в списке более двух тысяч подобных организаций. В курганском отделении ЦБ напомнили, что организации, которые предоставляют финансовые услуги, должны иметь лицензию Банка России или быть в реестре регулятора. Если в справочнике финансовых организаций их нет, то компания работает не легально и потребителей могут обмануть. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области 284 жителям разрешили временно не платить по кредитам. Банки одобрили им кредитные каникулы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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