Курганские ломбарды попали в черный список Банка России

14 сентября 2022 в 18:42 Размер текста - 17 +

Центробанк РФ внес в черный список несколько ломбардов и комиссионок Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Банк России внес в свой черный список семь ломбардов и комиссионных магазинов Курганской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе курганского отделения Уральского ГУ Центробанка России. Перечень опубликован на официальном сайте регулятора. «Центробанк России внес в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке семь курганских ломбардов и комиссионных магазинов. Компании и проекты с признаками нелегальной деятельности Банк России выявляет с помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций», — говорится в сообщении курганского отделения Банка России. Всего в списке более двух тысяч подобных организаций. В курганском отделении ЦБ напомнили, что организации, которые предоставляют финансовые услуги, должны иметь лицензию Банка России или быть в реестре регулятора. Если в справочнике финансовых организаций их нет, то компания работает не легально и потребителей могут обмануть. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области 284 жителям разрешили временно не платить по кредитам. Банки одобрили им кредитные каникулы.

Банк России внес в свой черный список семь ломбардов и комиссионных магазинов Курганской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе курганского отделения Уральского ГУ Центробанка России. Перечень опубликован на официальном сайте регулятора. «Центробанк России внес в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке семь курганских ломбардов и комиссионных магазинов. Компании и проекты с признаками нелегальной деятельности Банк России выявляет с помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций», — говорится в сообщении курганского отделения Банка России. Всего в списке более двух тысяч подобных организаций. В курганском отделении ЦБ напомнили, что организации, которые предоставляют финансовые услуги, должны иметь лицензию Банка России или быть в реестре регулятора. Если в справочнике финансовых организаций их нет, то компания работает не легально и потребителей могут обмануть. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области 284 жителям разрешили временно не платить по кредитам. Банки одобрили им кредитные каникулы.