Курганцы рискуют остаться без молока местного производства

Жители Курганской области рискуют остаться без местного молока Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ближайшие три года Курганская область может остаться без молочной продукции местного производства. Об этом на заседании комитета по аграрной политике областной думы заявил депутат Роин Цховребов, сообщает корреспондент URA.RU.

«Молока катастрофически не хватает в области. Нужно на 50% поднять [закупочные] цены, иначе в течение трех лет область может остаться без молока», — обрисовал перспективы депутат от Куртамышского округа. По мнению депутата, если фермеры развернут поставки в направлении соседних регионов, то местные молокозаводы начнут испытывать серьезные проблемы с выпуском продукции.

Главной причиной кризиса в отрасли животноводы называют низкие закупочные цены в регионе. Депутаты-аграрии просят обратить губернатора и власти помочь местным молокопроизводителям.

Кризисную ситуацию на молочном рынке прокомментировал председатель комитета по аграрной политике и природным ресурсам Александр Брюханов. «Мы хотим, чтобы все-таки внимание обратили на эту отрасль, потому что она тяжелая, затратная, непростая. Нужна поддержка в больших объемах, чтобы сохранить поголовье и люди в нашей области могли получать экологически чистую молочную продукцию», — сообщил политик.

Ранее URA.RU сообщало, что на ферме, принадлежащей агрохолдингу курганского депутата, начали резать коров. Сокращение дойного поголовья объяснили перепрофилированием хозяйства на мясное производство.