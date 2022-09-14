Тюменские власти извинились перед ветераном, которому подарили 300 рублей

15 сентября 2022 в 12:07 Размер текста - 17 +

Власти принесли извинения ветерану и пообещали, что больше подобного не повторится Фото: pixabay.com © URA.RU Департамент здравоохранения Тюменской области принес извинения жительнице блокадного Ленинграда, которой в честь юбилея подарили 300 рублей, вычтя из суммы подарка налог. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «Руководство департамента с большим уважением относится к событиям Великой Отечественной войны и чтит подвиг людей, одержавших Великую Победу. Анализируя историю с поздравлением ветерана, жителя блокадного Ленинграда, департамент считает подобное неприемлемым и приносит искренние извинения Лилии Петровне и ее родственникам», — сообщили URA.RU в пресс-службе депздрава. Там также отметили, что руководство Областной больницы №3, от которой ветеран и получила обидевший ее подарок, разобралось в причинах произошедшего. В учреждении примут меры, чтобы подобных ситуаций больше не возникало. Ранее URA.RU писало, что жительнице блокадного Ленинграда из Тобольска в честь ее 85-летия подарили 500 рублей. Однако из суммы вычли налог, который забыли взять во время поздравления с Днем Победы, и в итоге ветеран получила 300 рублей.

Департамент здравоохранения Тюменской области принес извинения жительнице блокадного Ленинграда, которой в честь юбилея подарили 300 рублей, вычтя из суммы подарка налог. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «Руководство департамента с большим уважением относится к событиям Великой Отечественной войны и чтит подвиг людей, одержавших Великую Победу. Анализируя историю с поздравлением ветерана, жителя блокадного Ленинграда, департамент считает подобное неприемлемым и приносит искренние извинения Лилии Петровне и ее родственникам», — сообщили URA.RU в пресс-службе депздрава. Там также отметили, что руководство Областной больницы №3, от которой ветеран и получила обидевший ее подарок, разобралось в причинах произошедшего. В учреждении примут меры, чтобы подобных ситуаций больше не возникало. Ранее URA.RU писало, что жительнице блокадного Ленинграда из Тобольска в честь ее 85-летия подарили 500 рублей. Однако из суммы вычли налог, который забыли взять во время поздравления с Днем Победы, и в итоге ветеран получила 300 рублей.