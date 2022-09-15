В Салехарде приставы откачали задержанного в суде

В ЯНАО судебный пристав оказал первую помощь задержанному гражданину

Судебный пристав спас гражданина Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Приступ эпилепсии, случившийся у одного из задержанных за совершение административного правонарушения в суде Салехарда (ЯНАО), едва не закончился трагедией. Как сообщила пресс-служба УФССП по ЯНАО, на помощь гражданину пришел судебный пристав.

«Случился приступ эпилепсии, в результате чего гражданин потерял сознание, упав на пол, следом появились судороги с выделением пены изо рта. Судебным приставом по обеспечению установленного порядка деятельности судов Сысуевым Антоном оперативно была оказана первая доврачебная помощь гражданину и вызвана бригада скорой медицинской помощи», — говорится на сайте ФССП ЯНАО.

Благодаря своевременной помощи сотрудника, удалось избежать тяжелых последствий.

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