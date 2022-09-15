15 сентября 2022
14 сентября 2022

В Салехарде приставы откачали задержанного в суде

В ЯНАО судебный пристав оказал первую помощь задержанному гражданину
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ФСИН. Москва, фсин россии, фсин, федеральная служба судебных приставов
Судебный пристав спас гражданина Фото:

Приступ эпилепсии, случившийся у одного из задержанных за совершение административного правонарушения в суде Салехарда (ЯНАО), едва не закончился трагедией. Как сообщила пресс-служба УФССП по ЯНАО, на помощь гражданину пришел судебный пристав.

«Случился приступ эпилепсии, в результате чего гражданин потерял сознание, упав на пол, следом появились судороги с выделением пены изо рта. Судебным приставом по обеспечению установленного порядка деятельности судов Сысуевым Антоном оперативно была оказана первая доврачебная помощь гражданину и вызвана бригада скорой медицинской помощи», — говорится на сайте ФССП ЯНАО.

Благодаря своевременной помощи сотрудника, удалось избежать тяжелых последствий.

Ранее URA.RU рассказывало, что сотрудники ГИБДД спасли замерзавшую на трассе семью. Патрульный экипаж обогрел пассажиров сломавшегося в 40-градусный мороз автомобиля и вызвал эвакуатор.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»

Приступ эпилепсии, случившийся у одного из задержанных за совершение административного правонарушения в суде Салехарда (ЯНАО), едва не закончился трагедией. Как сообщила пресс-служба УФССП по ЯНАО, на помощь гражданину пришел судебный пристав. «Случился приступ эпилепсии, в результате чего гражданин потерял сознание, упав на пол, следом появились судороги с выделением пены изо рта. Судебным приставом по обеспечению установленного порядка деятельности судов Сысуевым Антоном оперативно была оказана первая доврачебная помощь гражданину и вызвана бригада скорой медицинской помощи», — говорится на сайте ФССП ЯНАО. Благодаря своевременной помощи сотрудника, удалось избежать тяжелых последствий. Ранее URA.RU рассказывало, что сотрудники ГИБДД спасли замерзавшую на трассе семью. Патрульный экипаж обогрел пассажиров сломавшегося в 40-градусный мороз автомобиля и вызвал эвакуатор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...