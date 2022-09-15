Закупки тюменцами автомобилей в Казахстане выросли на 3 000%

Число автомобилей, которые тюменцы покупают в Казахстане, за год выросло в 30 раз

16 сентября 2022 в 13:21 Размер текста - 17 +

Поток ввозимых машин из Казахстана в Тюмень увеличился более чем в 30 раз Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ввоз автомобилей из Казахстана в Тюменскую область вырос в 30 раз (или на 3000%), по сравнению с 2021 годом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе тюменской таможни. «За восемь месяцев 2021 года в Тюменскую область из Казахстана граждане ввезли 11 автомобилей. В текущем году более чем в 30 раз больше — 334», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Назвали в ведомстве и топ марок и моделей, которые тюменцы предпочитают покупать в соседнем государстве. На первом месте оказалась Toyota Land Cruiser, на втором — Hyundai Santa Fe, на третьем — Mitsubishi Pajero. Ранее URA.RU писало, что бизнесмены из Казахстана готовы поставлять в Тюмень новые iPhone 14. Однако делать это они хотят по завышенным ценам.

Ввоз автомобилей из Казахстана в Тюменскую область вырос в 30 раз (или на 3000%), по сравнению с 2021 годом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе тюменской таможни. «За восемь месяцев 2021 года в Тюменскую область из Казахстана граждане ввезли 11 автомобилей. В текущем году более чем в 30 раз больше — 334», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Назвали в ведомстве и топ марок и моделей, которые тюменцы предпочитают покупать в соседнем государстве. На первом месте оказалась Toyota Land Cruiser, на втором — Hyundai Santa Fe, на третьем — Mitsubishi Pajero. Ранее URA.RU писало, что бизнесмены из Казахстана готовы поставлять в Тюмень новые iPhone 14. Однако делать это они хотят по завышенным ценам.