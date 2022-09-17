Тюмень попала в топ-5 городов России для сбалансированной жизни

18 сентября 2022 в 08:51 Размер текста - 17 +

За Тюмень проголосовали 33% респондентов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюмень попала в топ-5 российских городов со сбалансированной жизнью. Об этом сообщают аналитики сервиса «Работа.ру». Россияне в опросе отдали первое место Казани. «В пятерке городов со сбалансированной жизнью оказались Самара (37%) и Тюмень (33%)», — пишет « Газета.ru » со ссылкой на данные сервиса «Работа.ру». Больше всего жители России довольны балансом между работой и личной жизнью (work-life balance) в Казани — первое место. В десятку лучших российских городов также попали: Краснодар, Сочи, Екатеринбург, Новосибирск и Москва, отмечается в опросе. Россияне оценивали города по продолжительности пути от дома до работы, наличие развлекательных заведений и так далее. Ранее URA.RU сообщало, что Тюмень назвали одним из лучших городов России для молодежи. За областную столицу проголосовали десять процентов респондентов, участвующих в опросе. Города оценивались за возможность карьерного роста, уровень образования и развитость инфраструктуры.

Тюмень попала в топ-5 российских городов со сбалансированной жизнью. Об этом сообщают аналитики сервиса «Работа.ру». Россияне в опросе отдали первое место Казани. «В пятерке городов со сбалансированной жизнью оказались Самара (37%) и Тюмень (33%)», — пишет «Газета.ru» со ссылкой на данные сервиса «Работа.ру». Больше всего жители России довольны балансом между работой и личной жизнью (work-life balance) в Казани — первое место. В десятку лучших российских городов также попали: Краснодар, Сочи, Екатеринбург, Новосибирск и Москва, отмечается в опросе. Россияне оценивали города по продолжительности пути от дома до работы, наличие развлекательных заведений и так далее. Ранее URA.RU сообщало, что Тюмень назвали одним из лучших городов России для молодежи. За областную столицу проголосовали десять процентов респондентов, участвующих в опросе. Города оценивались за возможность карьерного роста, уровень образования и развитость инфраструктуры.