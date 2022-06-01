Тюмень попала в рейтинг лучших городов для молодежи

За Тюмень проголосовали 10% респондентов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Россияне назвали Тюмень одним из лучших городов для молодежи. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру». Лидирующие позиции в топе принадлежат Москве и Санкт-Петербургу.

«Респонденты также выделили в числе лучших городов для жизни молодежи Екатеринбург — за него проголосовали 26%, Тюмень — 10%. 11% респондентов в варианте „Другое“ чаще всего отмечали, что любой город подходит молодежи, главное — наличие возможностей для реализации и мест занятости», — сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование.

Оценивая города, респонденты отмечали возможности карьерного роста, развитую инфраструктуру и высокий уровень образования в вузах. Также, для опрошенных важным фактором является достойная зарплата для молодых специалистов.

Ранее URA.RU писало, что Тюмень стала лучшим торговым городом в России. Также, Тюмень заняла 30 место в федеральном конкурсе «Город России. Национальный выбор», где граждане выбирали самый привлекательный город страны.