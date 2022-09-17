В ЯНАО выбрали лучших автоледи. Фото

В Ноябрьске прошел конкурс автомобильного мастерства среди женщин

18 сентября 2022 в 22:47 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске прошел окружной конкурс среди женщин-водителей (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) завершился окружной конкурс по автомобильному многоборью среди женщин — автомобилистов «Автоледи». Команда из Ноябрьска (в составе Зарины Черепковой и Ярославы Половинка) заняла первое место, сообщает telegram-канал департамента региональной безопасности ЯНАО. «Участие [в конкурсе] приняли команды из 10 муниципальных образований, всего 22 участницы. Третье место заняла команда Красноселькупского района, второе место команда города Новый Уренгой и первое место команда города Ноябрьск», — сообщается в Telegram. Конкурсантки показали свое мастерство в тренировочных заездах и скоростном маневрировании, показали знание правил дорожного движения и оказания первой медицинской помощи. Все участницы награждены дипломами и памятными призами. Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде прошли экстремальные игры «Северный характер». Победителями стала команда из Салехарда. Команда из Ноябрьска заняла 1-е место Фото: telegram-канал главы Ноябрьска Алексея Романова

В Ноябрьске (ЯНАО) завершился окружной конкурс по автомобильному многоборью среди женщин — автомобилистов «Автоледи». Команда из Ноябрьска (в составе Зарины Черепковой и Ярославы Половинка) заняла первое место, сообщает telegram-канал департамента региональной безопасности ЯНАО. «Участие [в конкурсе] приняли команды из 10 муниципальных образований, всего 22 участницы. Третье место заняла команда Красноселькупского района, второе место команда города Новый Уренгой и первое место команда города Ноябрьск», — сообщается в Telegram. Конкурсантки показали свое мастерство в тренировочных заездах и скоростном маневрировании, показали знание правил дорожного движения и оказания первой медицинской помощи. Все участницы награждены дипломами и памятными призами. Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде прошли экстремальные игры «Северный характер». Победителями стала команда из Салехарда.