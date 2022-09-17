17 сентября 2022
16 сентября 2022

В ЯНАО выбрали лучших автоледи. Фото

В Ноябрьске прошел конкурс автомобильного мастерства среди женщин
© Служба новостей «URA.RU»
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В Ноябрьске прошел окружной конкурс среди женщин-водителей (фото из архива) Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) завершился окружной конкурс по автомобильному многоборью среди женщин — автомобилистов «Автоледи». Команда из Ноябрьска (в составе Зарины Черепковой и Ярославы Половинка) заняла первое место, сообщает telegram-канал департамента региональной безопасности ЯНАО.

«Участие [в конкурсе] приняли команды из 10 муниципальных образований, всего 22 участницы. Третье место заняла команда Красноселькупского района, второе место команда города Новый Уренгой и первое место команда города Ноябрьск», — сообщается в Telegram.

Конкурсантки показали свое мастерство в тренировочных заездах и скоростном маневрировании, показали знание правил дорожного движения и оказания первой медицинской помощи. Все участницы награждены дипломами и памятными призами.

Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде прошли экстремальные игры «Северный характер». Победителями стала команда из Салехарда.

Команда из Ноябрьска заняла 1-е место
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В Ноябрьске (ЯНАО) завершился окружной конкурс по автомобильному многоборью среди женщин — автомобилистов «Автоледи». Команда из Ноябрьска (в составе Зарины Черепковой и Ярославы Половинка) заняла первое место, сообщает telegram-канал департамента региональной безопасности ЯНАО. «Участие [в конкурсе] приняли команды из 10 муниципальных образований, всего 22 участницы. Третье место заняла команда Красноселькупского района, второе место команда города Новый Уренгой и первое место команда города Ноябрьск», — сообщается в Telegram. Конкурсантки показали свое мастерство в тренировочных заездах и скоростном маневрировании, показали знание правил дорожного движения и оказания первой медицинской помощи. Все участницы награждены дипломами и памятными призами. Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде прошли экстремальные игры «Северный характер». Победителями стала команда из Салехарда.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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