В Ноябрьске (ЯНАО) завершился окружной конкурс по автомобильному многоборью среди женщин — автомобилистов «Автоледи». Команда из Ноябрьска (в составе Зарины Черепковой и Ярославы Половинка) заняла первое место, сообщает telegram-канал департамента региональной безопасности ЯНАО.
«Участие [в конкурсе] приняли команды из 10 муниципальных образований, всего 22 участницы. Третье место заняла команда Красноселькупского района, второе место команда города Новый Уренгой и первое место команда города Ноябрьск», — сообщается в Telegram.
Конкурсантки показали свое мастерство в тренировочных заездах и скоростном маневрировании, показали знание правил дорожного движения и оказания первой медицинской помощи. Все участницы награждены дипломами и памятными призами.
Фото: telegram-канал главы Ноябрьска Алексея Романова
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В Ноябрьске (ЯНАО) завершился окружной конкурс по автомобильному многоборью среди женщин — автомобилистов «Автоледи». Команда из Ноябрьска (в составе Зарины Черепковой и Ярославы Половинка) заняла первое место, сообщает telegram-канал департамента региональной безопасности ЯНАО. «Участие [в конкурсе] приняли команды из 10 муниципальных образований, всего 22 участницы. Третье место заняла команда Красноселькупского района, второе место команда города Новый Уренгой и первое место команда города Ноябрьск», — сообщается в Telegram. Конкурсантки показали свое мастерство в тренировочных заездах и скоростном маневрировании, показали знание правил дорожного движения и оказания первой медицинской помощи. Все участницы награждены дипломами и памятными призами. Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде прошли экстремальные игры «Северный характер». Победителями стала команда из Салехарда.