18 сентября 2022
17 сентября 2022

Избранных депутатов думы Нового Уренгоя зарегистрировал горизбирком

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган , депутат, чиновники, руки
Два депутата от «Единой России» и один от КПРФ прошли в думу Нового Уренгоя Фото:

В избиркоме Нового Уренгоя (ЯНАО) зарегистрировали депутатов, которых избрали 11 сентября. Об этом сообщается в соцсетях окружной избирательной комиссии.

«Новоуренгойский избирком зарегистрировал избранных депутатов Городской Думы. Удостоверения избранных депутатов получили кандидаты многомандатного избирательного округа № 2: Джабуев Алибек Умалатович, Сауков Сергей Александрович, Цуканова Жанна Петровна», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое прошли довыборы депутатов. В гордуме освободилось три места.

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В избиркоме Нового Уренгоя (ЯНАО) зарегистрировали депутатов, которых избрали 11 сентября. Об этом сообщается в соцсетях окружной избирательной комиссии. «Новоуренгойский избирком зарегистрировал избранных депутатов Городской Думы. Удостоверения избранных депутатов получили кандидаты многомандатного избирательного округа № 2: Джабуев Алибек Умалатович, Сауков Сергей Александрович, Цуканова Жанна Петровна», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое прошли довыборы депутатов. В гордуме освободилось три места.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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