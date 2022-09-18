Избранных депутатов думы Нового Уренгоя зарегистрировал горизбирком

19 сентября 2022 в 15:50 Размер текста - 17 +

Два депутата от «Единой России» и один от КПРФ прошли в думу Нового Уренгоя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В избиркоме Нового Уренгоя (ЯНАО) зарегистрировали депутатов, которых избрали 11 сентября. Об этом сообщается в соцсетях окружной избирательной комиссии. «Новоуренгойский избирком зарегистрировал избранных депутатов Городской Думы. Удостоверения избранных депутатов получили кандидаты многомандатного избирательного округа № 2: Джабуев Алибек Умалатович, Сауков Сергей Александрович, Цуканова Жанна Петровна», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое прошли довыборы депутатов. В гордуме освободилось три места.

В избиркоме Нового Уренгоя (ЯНАО) зарегистрировали депутатов, которых избрали 11 сентября. Об этом сообщается в соцсетях окружной избирательной комиссии. «Новоуренгойский избирком зарегистрировал избранных депутатов Городской Думы. Удостоверения избранных депутатов получили кандидаты многомандатного избирательного округа № 2: Джабуев Алибек Умалатович, Сауков Сергей Александрович, Цуканова Жанна Петровна», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое прошли довыборы депутатов. В гордуме освободилось три места.