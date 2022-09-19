Суд запретил мэрии сносить торговый павильон в центре Кургана

Предприниматель пожаловался в суд на действия курганской мэрии

Бизнесмен обвиняет мэрию Кургана в незаконном требовании демонтировать торговый павильон (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Владелец торгового павильона в центре Кургана на ул. К. Мяготина обратился в Арбитражный суд, пожаловавшись на действия городской администрации. Индивидуальный предприниматель считает незаконным требование мэрии демонтировать его торговый павильон. Суд запретил сносить объект, пока не завершится рассмотрение дела, сообщается на сайте ведомства.

«Суд определил запретить администрации города Кургана совершать действия по демонтажу нестационарного торгового объекта, расположенного по адресу: город Курган, ул. Коли Мяготина, в районе здания № 150. До вступления в законную силу судебного акта, которым закончится рассмотрение настоящего дела по существу», — указано в определении на сайте суда.

В рамках спора предпринимателя и мэри суд будет в том числе оценивать законность уведомления о требовании демонтировать объект, поэтому снести объект власти пока не смогут. Следующее заседание назначено на 27 сентября.

Ранее власти Кургана обратились к местным жителям с просьбой поддержать предпринимателей на открывшейся Александровской ярмарке. В сентябре на Троицкой площади работали десятки торговых рядов с продукцией от местных производителей. Во время торговли учреждения соцсферы могли заключить договор с предпринимателями на поставку товаров со скидкой.