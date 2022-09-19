Курганские перевозчики нарушали график движения автобусов по вечерам

Несколько курганских перевозчиков нарушили графики автобусных рейсов в вечернее время, из-за этого жители районов не могли добраться до нужных им мест вовремя. Об этом говорится на сайте прокуратуры Курганской области.
«Установлено, что ряд перевозчиков, в том числе ООО «Трансервис», ООО «Маршурнтное такси «Автолайт Плюс», ООО «ЗауралТрансСервис» допускали нарушения графиков движения автобусов по маршрутам в вечернее время», — указано в сообщении. По данным прокуратуры, из-за нарушений жители отдаленных районов не могли своевременно добраться до мест назначений.
В связи с этим в адрес руководителей организаций, обслуживающих маршруты, городская прокуратура внесла представления с требованием устранить нарушения. Также перевозчиков просят принять меры, чтобы уменьшить количество подобных случаев.
Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»
Несколько курганских перевозчиков нарушили графики автобусных рейсов в вечернее время, из-за этого жители районов не могли добраться до нужных им мест вовремя. Об этом говорится на сайте прокуратуры Курганской области. «Установлено, что ряд перевозчиков, в том числе ООО «Трансервис», ООО «Маршурнтное такси «Автолайт Плюс», ООО «ЗауралТрансСервис» допускали нарушения графиков движения автобусов по маршрутам в вечернее время», — указано в сообщении. По данным прокуратуры, из-за нарушений жители отдаленных районов не могли своевременно добраться до мест назначений. В связи с этим в адрес руководителей организаций, обслуживающих маршруты, городская прокуратура внесла представления с требованием устранить нарушения. Также перевозчиков просят принять меры, чтобы уменьшить количество подобных случаев. До этого URA.RU писало, что курганцы просят администрацию увеличить количество утренних рейсов автобусов из Кетово. В ответ на обращение представители департамента экономического развития Курганской области пообещали провести проверку. По ее результатам будет решено, нужны ли дополнительные рейсы в течение дня.