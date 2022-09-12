После жалоб курганцев на нехватку автобусов чиновники организуют проверку

Чиновники проанализируют пассажиропоток и решат, нужны ли доплонительные автобусные рйесы из Введенки (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После просьб курганцев увеличить число утренних рейсов автобусов из села Введенское до Кетово и Кургана, чиновники проведут проверку. По ее результатам будет решено, нужны ли дополнительные рейсы в течение дня. Об этом в ответ на запрос URA.RU сообщили в департаменте экономического развития Курганской области.

«В связи с поступившими обращениями, департаментом будут проведены дополнительные исследования пассажиропотока по данному направлению. По результатам анализа пассажиропотока будет рассмотрен вопрос о необходимости корректировок», — указано в сообщении. На сегодняшний день количество отправлений автобусов из села Введенское в течение дня составляет 29 рейсов. Перевозка пассажиров осуществляется по двум маршрутам: №254 «Пригородный вокзал — Введенское» и №255 «с. Введенское — с. Кетово».

До этого URA.RU писало, что жители села Введенское Курганской области пожаловались, что им не хватает утренних рейсов автобусов. Из-за нехватки транспорта часть курганцев не успевает на работу и в учебные заведения. Поэтому жители просят организовать дополнительные рейсы в 6:45 и 7:00 утра.