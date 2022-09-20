В Тюмени однокомнатную квартиру продают за миллиарды рублей. Фото

21 сентября 2022 в 03:08 Размер текста - 17 +

Площадь квартиры составляет 37,5 квадратных метров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени на продажу выставлена однокомнатная квартира за 4,3 миллиарда рублей. Недвижимость находится на улице Широтной. Объявление размещено на сайте агентства недвижимости «Этажи». «Однокомнатная квартира площадью 37,5 квадратных метров на улице Широтной. Цена — 4 380 000 000 рублей», — говорится в опубликованном объявлении. Квартира расположена на первом этаже. Рядом с домом есть детский сад, школа и торговые центры. По словам продавца, в квартире выполнен косметический ремонт, на окнах есть решетки. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени недалеко от ТЦ «Магеллан» продается квартира за 750 тысяч рублей. Площадь недвижимости составляет 12,5 квадратных метров.

В Тюмени на продажу выставлена однокомнатная квартира за 4,3 миллиарда рублей. Недвижимость находится на улице Широтной. Объявление размещено на сайте агентства недвижимости «Этажи». «Однокомнатная квартира площадью 37,5 квадратных метров на улице Широтной. Цена — 4 380 000 000 рублей», — говорится в опубликованном объявлении. Квартира расположена на первом этаже. Рядом с домом есть детский сад, школа и торговые центры. По словам продавца, в квартире выполнен косметический ремонт, на окнах есть решетки. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени недалеко от ТЦ «Магеллан» продается квартира за 750 тысяч рублей. Площадь недвижимости составляет 12,5 квадратных метров.