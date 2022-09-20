20 сентября 2022

Лжечиновники из Курганской области обманули десятки предпринимателей

Курганцы похитили у российских предпринимателей более 2,5 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области будут судить дистанционных мошенников (архивное фото) Фото:

Четыре жителя Курганской области, которые представлялись сотрудниками департаментов строительства и обманули 52 предпринимателя, пойдут под суд. Лжечиновников обвиняют в дистанционном мошенничестве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Информация опубликована в официальном telegram-канале МВД России.

«Окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении четверых участников группы. <…> Они представлялись сотрудниками департаментов строительства, предлагали предпринимателям беспроигрышное участие в тендере по заключению госконтрактов на ремонт дорог. Убеждали их приобрести сертификат антикоррупционного менеджмента стоимостью около 30 тысяч рублей в организациях, подконтрольных группе. Повлиять на результаты конкурсов не могли. Получив деньги, курганцы переставали выходить на связь», — сообщила Волк.

Силовики во время обысков нашли документы, в которых указано, что сертификаты купили 52 предпринимателя из Иркутска, Саратова, Екатеринбурга, Уфы, Москвы и других городов России. Сумма ущерба составила более 2,5 млн рублей.

Преступную схему курганские оперативники раскрыли в октябре 2020 года. Сотрудники провели следствие в 30 субъектах страны. Дорогие автомобили и счета фигурантов арестованы.

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Четыре жителя Курганской области, которые представлялись сотрудниками департаментов строительства и обманули 52 предпринимателя, пойдут под суд. Лжечиновников обвиняют в дистанционном мошенничестве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Информация опубликована в официальном telegram-канале МВД России. «Окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении четверых участников группы. <…> Они представлялись сотрудниками департаментов строительства, предлагали предпринимателям беспроигрышное участие в тендере по заключению госконтрактов на ремонт дорог. Убеждали их приобрести сертификат антикоррупционного менеджмента стоимостью около 30 тысяч рублей в организациях, подконтрольных группе. Повлиять на результаты конкурсов не могли. Получив деньги, курганцы переставали выходить на связь», — сообщила Волк. Силовики во время обысков нашли документы, в которых указано, что сертификаты купили 52 предпринимателя из Иркутска, Саратова, Екатеринбурга, Уфы, Москвы и других городов России. Сумма ущерба составила более 2,5 млн рублей. Преступную схему курганские оперативники раскрыли в октябре 2020 года. Сотрудники провели следствие в 30 субъектах страны. Дорогие автомобили и счета фигурантов арестованы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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