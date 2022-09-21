Руководителей курганских заводов и бизнесменов собрали на срочное совещание

В Кургане из-за мобилизации собрали директоров заводов и бизнесменов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Кургане после объявления частичной мобилизации на срочное совещание собрали руководителей местных предприятий и представителей бизнеса. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, приближенный к сфере промышленности.

«Собирают директоров курганских заводов и бизнесменов на срочное совещание. Возможно будут обсуждать сбор денежных средств, возможность продленки в детских садах, которые посещают дети сотрудников оборонных предприятий. Также, вероятно, будут решаться кадровые вопросы. Думать, как заменят работников, которые попадают под мобилизацию», — рассказал инсайдер. До этого губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что перед правительством региона и мэрией города поставлена задача по созданию спецгрупп в детсадах с длительным сроком работы для детей, чьи родители работают над выполнением гособоронзаказа.

URA.RU обратилось к представителям оборонных заводов с просьбой прокомментировать информацию о срочном совещании. На предприятии «Курганприбор» от комментариев отказались. В пресс-службах «Курганмашзавода», «Курганстальмоста» и компании «Вездеходы «Бурлак» сообщили, что такой информацией не располагают.

Ранее URA.RU писало, что 21 сентября президент страны Владимир Путин объявил о частичной мобилизации граждан и подписал соответствующий указ. Отсрочку от призыва по мобилизации смогут получить работники предприятий оборонно-промышленного комплекса. Также сообщалось, что на «Курганмашзаводе» перед отделом кадров образовалась большая очередь из мужчин. В пресс-службе предприятия сообщили, что это студенты, которые проходят практику на заводе.