Тюменцы познакомили детей ЛНР с конституцией РФ перед референдумом

Детей познакомили с основными пунктами Конституции РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Волонтеры «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) из Тюменской области провели урок по юриспруденции для детей в Краснодонском районе ЛНР. Мероприятие провели за два дня до референдума о вхождении Республики в РФ.

«В преддверии референдума школьникам объяснили, что такое право. Рассмотрели основные пункты Конституции РФ», — написал у себя на странице в «ВКонтакте» Владимир Сбитнев, руководитель тюменского отделения МГЕР. Также он рассказал, что школьники попросили волонтеров помочь выучить и спеть гимн России.

Сбитнев объяснил чувства детей по отношению к РФ. «Такая реакция — это логичное завершение 8-летнего ожидания присоединения к России. Здесь многие школьники — это наследники молодогвардейцев или близких к ним людям, у них не возникает вопроса, кто такие фашисты и на что они способны», — заявил представитель организации.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЛНР давно готовятся к вхождению в состав России, о чем Сбитнев заявил после общения с жителями Донбасса. ВЦИОМ также опубликовал исследование, согласно которому подавляющее большинство жителей республик поддержит присоединение к РФ. Референдум начинается 23 сентября и продлится до 27 сентября. Сейчас в России уже открылись первые участки для голосования.