В управлении ГИБДД по Кургану сообщили подробности ДТП возле ЦУМа. Троих человек доставили в больницу — это оба водителя и пассажир столкнувшихся авто.
«Водитель 1967 года рождения, управляя автомобилем «Приора», ехал по шоссе Тюнина со стороны улицы Свободы. При повороте на улицу Климова не уступил дорогу автомобилю «Тойота», который двигался со встречного направления — со стороны улицы Куйбышева в сторону Тюнина. Пострадали водитель и пассажир «Приоры», а также пассажир «Тойоты» — их доставили в медучреждение, — рассказали в ГИБДД УМВД России по городу Кургану.
Ранее фото и видео аварии в центре Кургана появились в группе «Инцидент Курган» социальной сети «ВКонтакте». Очевидцы сообщали, что машины столкнулись «лоб в лоб», однин автомобиль перелетел через тротуар на остановку, пешеходы не пострадали. На место прибыли скорая, реанимация, спасатели, пожарные и ГИБДД, — рассказывали пользователи соцсети.
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