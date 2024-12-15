Лидер АдГ допустил выход Германии из НАТО

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла критически высказался о роли НАТО в контексте интересов европейских стран. В интервью газете Die Welt он заявил, что если альянс не сможет учитывать и уважать интересы всех европейских стран, включая Россию, то Германии следует переосмыслить свое участие в блоке.
«Если НАТО не сможет этого обеспечить, Германии следует подумать, в какой степени этот альянс все еще полезен для нас», — подчеркнул Хрупалла. По его словам, существующая модель НАТО, которая служит прежде всего американским интересам, должна быть пересмотрена в пользу более сбалансированного учета интересов всех европейских государств.
В дополнение к своим заявлениям о НАТО, Хрупалла также отметил, что несмотря на включение призыва на военную службу в программу его партии, данный вопрос не будет выдвигаться на передний план в текущей избирательной кампании. Он выразил опасения, что такие действия могут вызвать негативную реакцию среди избирателей, особенно в контексте разговоров о возможности отправки молодежи на фронт на Украину.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут выйти из НАТО в случае, если другие члены альянса не будут соблюдать финансовые обязательства. Во время предыдущего срока Трамп не раз угрожал вывести страну из союза из-за неравномерных трат на оборону странами альянса.
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