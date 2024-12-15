Многие жители Германии рассматривают возможность переезда в Россию из-за экономической стабильности и эффективной миграционной политики. Об этом сообщил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. По его словам, в России наблюдается полная занятость, и миграционная политика страны работает лучше, чем в Европе.
«Там [в России. — прим. ред.] стабильность, и есть работа — мы видим сейчас полную занятость в России, то есть любой, кто ищет работу, ее находит. И вопрос миграции решается лучше, чем в Европе, то есть миграция не бесконтрольная», — заявил Нимайер. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что сейчас в России много иностранцев, которые работают и как-то помогают обществу, а не просто ждут, что им оплатят проживание.
Он также сравнил российскую миграционную политику с европейской, указав, что многие мигранты в Германии не способствуют развитию страны. Нимайер отметил, что такие условия заставляют немцев рассматривать возможность переезда в Россию как альтернативу. По его словам, российские власти создали удобные условия для переезда иностранцев, включая получение разрешений на работу и проживание.
Тем не менее Нимайер предложил рассмотреть возможность снижения требований к знанию русского языка для упрощения переезда граждан Германии. Он уточнил, что высокие требования к языковым навыкам могут отпугнуть потенциальных мигрантов из ФРГ.
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