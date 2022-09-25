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Тюменцам предлагают купить билеты в Стамбул за полмиллиона рублей. Скрин

Тюменцам предлагают купить билеты в Стамбул за полмиллиона рублей. Скрин
© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, самолет
На 28 сентября есть и более дешевые билеты в Стамбул, но время в пути составит в несколько раз больше Фото:

Билеты в Стамбул из Тюмени, с наименьшим количеством часов в пути, стоят более полумиллиона рублей. Соответствующая информация размещена на платформе по покупке авиабилетов Aviasales.

«28 сентября 2022 года. Тюмень-Стамбул, стоимость билета в одну сторону 599 тысяч 873 рубля», — говорится на платформе.

Пассажиров данного рейса ждут две пересадки: одна в Москве, другая в Анталии. Общее время в пути составляет 17 часов. Помимо этого билета, на 28 сентября также есть более дешевые предложения. Так осталось несколько билетов примерно за 62 тысячи рублей, но от 40 до 53 часов в пути, а пересадок минимум три.

Ранее URA.RU писало о том, куда тюменцы планируют полететь осенью. В список вошли преимущественно города России.

Самый быстрый билет из Тюмени в Стамбул

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Билеты в Стамбул из Тюмени, с наименьшим количеством часов в пути, стоят более полумиллиона рублей. Соответствующая информация размещена на платформе по покупке авиабилетов Aviasales. «28 сентября 2022 года. Тюмень-Стамбул, стоимость билета в одну сторону 599 тысяч 873 рубля», — говорится на платформе. Пассажиров данного рейса ждут две пересадки: одна в Москве, другая в Анталии. Общее время в пути составляет 17 часов. Помимо этого билета, на 28 сентября также есть более дешевые предложения. Так осталось несколько билетов примерно за 62 тысячи рублей, но от 40 до 53 часов в пути, а пересадок минимум три. Ранее URA.RU писало о том, куда тюменцы планируют полететь осенью. В список вошли преимущественно города России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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