Тюменцам предлагают купить билеты в Стамбул за полмиллиона рублей. Скрин

Тюменцам предлагают купить билеты в Стамбул за полмиллиона рублей. Скрин

26 сентября 2022 в 11:48 Размер текста - 17 +

На 28 сентября есть и более дешевые билеты в Стамбул, но время в пути составит в несколько раз больше Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Билеты в Стамбул из Тюмени, с наименьшим количеством часов в пути, стоят более полумиллиона рублей. Соответствующая информация размещена на платформе по покупке авиабилетов Aviasales. «28 сентября 2022 года. Тюмень-Стамбул, стоимость билета в одну сторону 599 тысяч 873 рубля», — говорится на платформе. Пассажиров данного рейса ждут две пересадки: одна в Москве, другая в Анталии. Общее время в пути составляет 17 часов. Помимо этого билета, на 28 сентября также есть более дешевые предложения. Так осталось несколько билетов примерно за 62 тысячи рублей, но от 40 до 53 часов в пути, а пересадок минимум три. Ранее URA.RU писало о том, куда тюменцы планируют полететь осенью. В список вошли преимущественно города России. Самый быстрый билет из Тюмени в Стамбул Aviasales

Билеты в Стамбул из Тюмени, с наименьшим количеством часов в пути, стоят более полумиллиона рублей. Соответствующая информация размещена на платформе по покупке авиабилетов Aviasales. «28 сентября 2022 года. Тюмень-Стамбул, стоимость билета в одну сторону 599 тысяч 873 рубля», — говорится на платформе. Пассажиров данного рейса ждут две пересадки: одна в Москве, другая в Анталии. Общее время в пути составляет 17 часов. Помимо этого билета, на 28 сентября также есть более дешевые предложения. Так осталось несколько билетов примерно за 62 тысячи рублей, но от 40 до 53 часов в пути, а пересадок минимум три. Ранее URA.RU писало о том, куда тюменцы планируют полететь осенью. В список вошли преимущественно города России.