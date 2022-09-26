Пенсионерка из Донецка поддержала вхождение ДНР в состав России ради спасения внука

27 сентября 2022 в 19:45 Размер текста - 17 +

Пенсионерка также рассказала, что видит спокойное будущее только вместе с Россией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Пенсионерка из Донецка, переехавшая в Тюмень, поддержала вхождение республики в состав России, так как желает внуку лучшего будущего, которое она видит только в России. Об этом URA.RU рассказала сама женщина. «Мы с 17-летним внуком переехали в Россию в августе текущего года из Горловки, так как там начались сильные обстрелы. Рассчитываем только на хорошее и спокойное будущее вместе с Россией, именно такого будущего я желаю своему внуку и поэтому голосую „за“ [вхождение ДНР в РФ]», — поделилась 67-летняя женщина с корреспондентом агентства. Также пенсионерка подчеркнула, что люди на Украине хорошие, но решения украинских властей никогда не поддерживала. «Власть плохая», — дополнила она. Ранее URA.RU писало о том, что в регионах пройдет референдум о вхождении освобожденных территорий ЛНР и ДНР в состав России. В Тюменской области референдум состоялся 27 сентября в молодежном центре «Космос». Студент-медик, переехавший в Россию из Донецка проголосовал «за», потому что хочет остаться жить в Тюмени и продолжить здесь обучение.

Пенсионерка из Донецка, переехавшая в Тюмень, поддержала вхождение республики в состав России, так как желает внуку лучшего будущего, которое она видит только в России. Об этом URA.RU рассказала сама женщина. «Мы с 17-летним внуком переехали в Россию в августе текущего года из Горловки, так как там начались сильные обстрелы. Рассчитываем только на хорошее и спокойное будущее вместе с Россией, именно такого будущего я желаю своему внуку и поэтому голосую „за“ [вхождение ДНР в РФ]», — поделилась 67-летняя женщина с корреспондентом агентства. Также пенсионерка подчеркнула, что люди на Украине хорошие, но решения украинских властей никогда не поддерживала. «Власть плохая», — дополнила она. Ранее URA.RU писало о том, что в регионах пройдет референдум о вхождении освобожденных территорий ЛНР и ДНР в состав России. В Тюменской области референдум состоялся 27 сентября в молодежном центре «Космос». Студент-медик, переехавший в Россию из Донецка проголосовал «за», потому что хочет остаться жить в Тюмени и продолжить здесь обучение.