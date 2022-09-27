Шойгу проверил подготовку мобилизованных россиян

27 сентября 2022 в 20:12 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу не только заслушал доклады своих подчиненных о ходе подготовки, но и лично его проверил Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Глава министерства обороны Сергей Шойгу проинспектировал ход подготовки мобилизованных россиян в Западном военном округе. В ведомстве уточняют, что занятия с ними проводят даже в ночное время. «Сергей Шойгу лично проинспектировал практические занятия призванных из запаса граждан по огневой, тактической и медицинской подготовке. Занятия проходят с повышенной интенсивностью, в том числе в ночное время», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Глава МО также проверил условия размещения бойцов и обеспечения их горячим питанием. По итогу он прослушал доклады своих подчиненных об организации сборов. Ранее, 21 сентября, президент России Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию граждан. В первую очередь, она коснется граждан, которые необходимы для выполнения боевых задач: стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. Шойгу сообщал, что в рамках частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч россиян.

Глава министерства обороны Сергей Шойгу проинспектировал ход подготовки мобилизованных россиян в Западном военном округе. В ведомстве уточняют, что занятия с ними проводят даже в ночное время. «Сергей Шойгу лично проинспектировал практические занятия призванных из запаса граждан по огневой, тактической и медицинской подготовке. Занятия проходят с повышенной интенсивностью, в том числе в ночное время», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Глава МО также проверил условия размещения бойцов и обеспечения их горячим питанием. По итогу он прослушал доклады своих подчиненных об организации сборов. Ранее, 21 сентября, президент России Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию граждан. В первую очередь, она коснется граждан, которые необходимы для выполнения боевых задач: стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. Шойгу сообщал, что в рамках частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч россиян.