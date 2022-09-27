Тюменец из спецподразделения «Тобол» спрогнозировал влияние мобилизации на исход СВО. Видео

28 сентября 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Боец тюменского спецподразделения «Сибирь» с позывным «Дорожник» считает, что мобилизованные россияне помогут одержать победу в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Видеозапись с соответствующим заявлением была опубликована в telegram-канале участвовавшего в СВО лидера движения «Трезвые дворы» из Челябинска Александра Воложанина. «Мы идем делать одно дело, бить эту нечисть, и мы ее разобьем. Если тогда нас было мало, то сегодня Россия готовит 300 тыс. военнослужащих. Это очень много. Это реально очень много, и, надеюсь, что победа все равно будет за нами. „Ахмат“ в душе, Россия — мощь, Донбасс — непобедим. „Сибирь“ с вами, братья», — заявил боец тюменского спецподразделения в своем видеообращении. Ранее URA.RU писало о том, что «Дорожник» принимал участие в спецоперации в составе полка «Ахмат». Сейчас он вернулся в зону СВО в качестве бойца тюменского подразделения «Сибирь», чтобы продолжить военную службу. Специальная военная операция по денацификации и демилитаризации Украины была объявлена президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года. Решению о ее начале предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик. 21 сентября по указу главы РФ, в стране началась частичная мобилизация военнослужащих запаса.

Боец тюменского спецподразделения «Сибирь» с позывным «Дорожник» считает, что мобилизованные россияне помогут одержать победу в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Видеозапись с соответствующим заявлением была опубликована в telegram-канале участвовавшего в СВО лидера движения «Трезвые дворы» из Челябинска Александра Воложанина. «Мы идем делать одно дело, бить эту нечисть, и мы ее разобьем. Если тогда нас было мало, то сегодня Россия готовит 300 тыс. военнослужащих. Это очень много. Это реально очень много, и, надеюсь, что победа все равно будет за нами. „Ахмат“ в душе, Россия — мощь, Донбасс — непобедим. „Сибирь“ с вами, братья», — заявил боец тюменского спецподразделения в своем видеообращении. Ранее URA.RU писало о том, что «Дорожник» принимал участие в спецоперации в составе полка «Ахмат». Сейчас он вернулся в зону СВО в качестве бойца тюменского подразделения «Сибирь», чтобы продолжить военную службу. Специальная военная операция по денацификации и демилитаризации Украины была объявлена президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года. Решению о ее начале предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик. 21 сентября по указу главы РФ, в стране началась частичная мобилизация военнослужащих запаса.