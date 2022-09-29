Глава Республики Дагестан Сергей Меликов резко раскритиковал власти Дербента за призыв по громкоговорителю явиться в военкомат всем мужчинам города, а не только подлежащим мобилизации. Глава республики извинился перед жителями и пообещал наказать виновных.
«В городе призывали явиться в военкомат с помощью громкоговорителей. Это как по мне — несусветная глупость! Дорогие дербентцы, простите за эту выходку», — написал Меликов в своем telegram-канале. Он добавил, что поручил всем ответственным лицам разобраться в ситуации и наказать виновных.
URA.RU направило запрос в правительство Дагестана через форму обращений граждан. На момент публикации новости ответ не поступил.
Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября во время обращения президента Владимира Путина. Власти подчеркивали, что в РФ планируется призвать 300 тысяч человек, однако точное число мобилизованных для спецоперации по каждому региону не раскрывается. Ранее глава Дагестана разоблачил организаторов протестных акции в регионе, передавал «Царьград». Тем временем, в Дагестане первые мобилизованные отправились на сборный пункт, сообщал RT.
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Глава Республики Дагестан Сергей Меликов резко раскритиковал власти Дербента за призыв по громкоговорителю явиться в военкомат всем мужчинам города, а не только подлежащим мобилизации. Глава республики извинился перед жителями и пообещал наказать виновных. «В городе призывали явиться в военкомат с помощью громкоговорителей. Это как по мне — несусветная глупость! Дорогие дербентцы, простите за эту выходку», — написал Меликов в своем telegram-канале. Он добавил, что поручил всем ответственным лицам разобраться в ситуации и наказать виновных. URA.RU направило запрос в правительство Дагестана через форму обращений граждан. На момент публикации новости ответ не поступил. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября во время обращения президента Владимира Путина. Власти подчеркивали, что в РФ планируется призвать 300 тысяч человек, однако точное число мобилизованных для спецоперации по каждому региону не раскрывается. Ранее глава Дагестана разоблачил организаторов протестных акции в регионе, передавал «Царьград». Тем временем, в Дагестане первые мобилизованные отправились на сборный пункт, сообщал RT.