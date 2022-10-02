02 октября 2022
01 октября 2022
30 сентября 2022

В Кургане на полмесяца закрыли перекресток возле набережной. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонтные работы. Курган, улица коли мяготина, ремонт дороги, ремонтные работы
Перекресток закрыли для проведения ремонта Фото:

В Кургане до 16 октября из-за ремонтных работ для транспорта закрыли перекресток улиц Кирова и Климова, который находится возле набережной реки Тобол. О работах сообщили представители ПАО «Курганская генерирующая компания».

«Внимание! Ограничение движения транспорта. Для проведения ремонтных работ будет закрыто движение всех видов транспорта на пересечении улиц Кирова — Климова с 09:00 3 октября до 24:00 16 октября», — указано в сообщении, размещенном в группе компании в соцсети «ВКонтакте».

В сентябре из-за ремонтных работ в Кургане водители 20 маршрутов городских автобусов вернулись к прежнему графику. Это было связано с тем, что перекресток улиц Пролетарской и Максима Горького с 13 сентября, после завершения капремонта теплосетей, открыли для проезда транспорта.

Место, где находится перекресток

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В Кургане до 16 октября из-за ремонтных работ для транспорта закрыли перекресток улиц Кирова и Климова, который находится возле набережной реки Тобол. О работах сообщили представители ПАО «Курганская генерирующая компания». «Внимание! Ограничение движения транспорта. Для проведения ремонтных работ будет закрыто движение всех видов транспорта на пересечении улиц Кирова — Климова с 09:00 3 октября до 24:00 16 октября», — указано в сообщении, размещенном в группе компании в соцсети «ВКонтакте». В сентябре из-за ремонтных работ в Кургане водители 20 маршрутов городских автобусов вернулись к прежнему графику. Это было связано с тем, что перекресток улиц Пролетарской и Максима Горького с 13 сентября, после завершения капремонта теплосетей, открыли для проезда транспорта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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