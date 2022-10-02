В Кургане на полмесяца закрыли перекресток возле набережной. Карта

03 октября 2022 в 11:41 Размер текста - 17 +

Перекресток закрыли для проведения ремонта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане до 16 октября из-за ремонтных работ для транспорта закрыли перекресток улиц Кирова и Климова, который находится возле набережной реки Тобол. О работах сообщили представители ПАО «Курганская генерирующая компания». «Внимание! Ограничение движения транспорта. Для проведения ремонтных работ будет закрыто движение всех видов транспорта на пересечении улиц Кирова — Климова с 09:00 3 октября до 24:00 16 октября», — указано в сообщении, размещенном в группе компании в соцсети «ВКонтакте». В сентябре из-за ремонтных работ в Кургане водители 20 маршрутов городских автобусов вернулись к прежнему графику. Это было связано с тем, что перекресток улиц Пролетарской и Максима Горького с 13 сентября, после завершения капремонта теплосетей, открыли для проезда транспорта. Место, где находится перекресток Скрин: группа ПАО «Курганская генерирующая компания» в соцсети «ВКонтакте»

В Кургане до 16 октября из-за ремонтных работ для транспорта закрыли перекресток улиц Кирова и Климова, который находится возле набережной реки Тобол. О работах сообщили представители ПАО «Курганская генерирующая компания». «Внимание! Ограничение движения транспорта. Для проведения ремонтных работ будет закрыто движение всех видов транспорта на пересечении улиц Кирова — Климова с 09:00 3 октября до 24:00 16 октября», — указано в сообщении, размещенном в группе компании в соцсети «ВКонтакте». В сентябре из-за ремонтных работ в Кургане водители 20 маршрутов городских автобусов вернулись к прежнему графику. Это было связано с тем, что перекресток улиц Пролетарской и Максима Горького с 13 сентября, после завершения капремонта теплосетей, открыли для проезда транспорта.