Врач-хирург из ЯНАО попался на мошенничестве

Хирург взял деньги за бесплатные медуслуги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Новом Уренгое полицейские задержали на рабочем месте хирурга, который вынудил пациента заплатить 30 тысяч рублей за заведомо бесплатные медуслуги. Медработник был задержан, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ.

«Подозреваемый был задержан на рабочем месте в момент передачи денег заявителем. В ходе осмотра места происшествия в кабинете обнаружены шесть купюр номиналом пять тысяч рублей, которые изъяты в качестве вещественных доказательств. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщает официальный сайт Управления МВД России по ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщало о том, что по данным МВД, на Ямале выросло количество выявленных коррупционных преступлений более чем в два раза.