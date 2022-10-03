При пожаре в Тюменской области погибла пожилая женщина

04 октября 2022 в 10:32 Размер текста - 17 +

Жертвой пожара в деревне Медведчикова Тобольского района стала пожилая женщина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В деревне Медведчикова Тобольского района после тушения пожара в одной из квартир жилого дома обнаружено тело 85-летней женщины. Об этом сообщает telegram-канал СУ СК по Тюменской области. Там уточнили, что по данному факту начата доследственная проверка. «3 октября около 18 часов 30 минут 2022 года в ходе тушения пожара в квартире дома по улице Зеленой д. Медведчикова Тобольского района Тюменской области обнаружено тело 85-летней женщины. Без внешних признаков криминальной смерти», — сообщает telegram-канал регионального управления СК. Там добавили, что следственным отделом СУ СК РФ по городу Тобольску проводится доследственная проверка. Силовикам предстоит установить причины возгорания и обстоятельства, которые привели к возникновению ЧП.

В деревне Медведчикова Тобольского района после тушения пожара в одной из квартир жилого дома обнаружено тело 85-летней женщины. Об этом сообщает telegram-канал СУ СК по Тюменской области. Там уточнили, что по данному факту начата доследственная проверка. «3 октября около 18 часов 30 минут 2022 года в ходе тушения пожара в квартире дома по улице Зеленой д. Медведчикова Тобольского района Тюменской области обнаружено тело 85-летней женщины. Без внешних признаков криминальной смерти», — сообщает telegram-канал регионального управления СК. Там добавили, что следственным отделом СУ СК РФ по городу Тобольску проводится доследственная проверка. Силовикам предстоит установить причины возгорания и обстоятельства, которые привели к возникновению ЧП.