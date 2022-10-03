В ЯНАО ветеранская организация объявила сбор средств для добровольца

Ветеранская организация поможет добровольцу Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Губкинская общественная организация «Ветеран» объявила о сборе средств на покупку транспорта для земляка-добровольца. Собранные деньги будут направлены на приобретение автомобиля для нужд подразделения, в котором служит житель Губкинска. Боец служит в рядах народной милиции ЛНР.

«Отчет о полученных денежных средствах будет публиковаться еженедельно», — сообщается на странице ГОО «Ветеран» ВКонтакте. Всю необходимую информацию можно получить по телефону организации 8 (34936) 5-14-42.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и опыт участия в боевых действиях. Ранее URA.RU сообщало, что на фрон после подготовки в Тюмени поедут около 1000 мобилизованных жителей ЯНАО.