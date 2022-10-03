03 октября 2022
02 октября 2022

В ЯНАО ветеранская организация объявила сбор средств для добровольца

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, армия, пулемет, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, СВО, наемники
Ветеранская организация поможет добровольцу Фото:
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Мобилизация в России

Губкинская общественная организация «Ветеран» объявила о сборе средств на покупку транспорта для земляка-добровольца. Собранные деньги будут направлены на приобретение автомобиля для нужд подразделения, в котором служит житель Губкинска. Боец служит в рядах народной милиции ЛНР.

«Отчет о полученных денежных средствах будет публиковаться еженедельно», — сообщается на странице ГОО «Ветеран» ВКонтакте. Всю необходимую информацию можно получить по телефону организации 8 (34936) 5-14-42.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и опыт участия в боевых действиях. Ранее URA.RU сообщало, что на фрон после подготовки в Тюмени поедут около 1000 мобилизованных жителей ЯНАО.

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Губкинская общественная организация «Ветеран» объявила о сборе средств на покупку транспорта для земляка-добровольца. Собранные деньги будут направлены на приобретение автомобиля для нужд подразделения, в котором служит житель Губкинска. Боец служит в рядах народной милиции ЛНР. «Отчет о полученных денежных средствах будет публиковаться еженедельно», — сообщается на странице ГОО «Ветеран» ВКонтакте. Всю необходимую информацию можно получить по телефону организации 8 (34936) 5-14-42. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и опыт участия в боевых действиях. Ранее URA.RU сообщало, что на фрон после подготовки в Тюмени поедут около 1000 мобилизованных жителей ЯНАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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