В Тюмени риелторы прогнозируют спад ипотечных сделок

Тюменские риелторы рассказали о тенденциях на рынке недвижимости

05 октября 2022 в 10:18 Размер текста - 17 +

Несколько банков подняли процент по ипотеке Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменские риелторы зафиксировали спад ипотечных сделок с недвижимостью и резкое понижение цен на квартиры от продавцов. Об этом URA.RU рассказал эксперт в сфере недвижимости Ильнур Ишкиев. «За последние десять дней у нас в «Этажах» почти на 30% сократилось количество консультаций по ипотечным сделкам. Кроме того, некоторые банки начали повышать ставки по ипотеке: «Уралсиб» +1,5%, «Абсолют банк» +1%, «Альфа Банк» + 0,5%». Это, скорее всего, тоже повлияло на покупательский спрос клиентов. Еще в агентстве наблюдалось существенное снижение цен от продавца на вторичное жилье. Так квартиры, выставленные за 4,5 миллиона, продавались за 3,9 миллионов, и такие случаи были повсеместными», — сообщает Ишкиев. Ранее URA.RU рассказывало о состоянии рынка недвижимости в Кургане. По словам местных риелторов, из-за ситуации неопределенности, сложившейся после объявления о частичной мобилизации, люди сейчас будут реже брать ипотеку.

Тюменские риелторы зафиксировали спад ипотечных сделок с недвижимостью и резкое понижение цен на квартиры от продавцов. Об этом URA.RU рассказал эксперт в сфере недвижимости Ильнур Ишкиев. «За последние десять дней у нас в «Этажах» почти на 30% сократилось количество консультаций по ипотечным сделкам. Кроме того, некоторые банки начали повышать ставки по ипотеке: «Уралсиб» +1,5%, «Абсолют банк» +1%, «Альфа Банк» + 0,5%». Это, скорее всего, тоже повлияло на покупательский спрос клиентов. Еще в агентстве наблюдалось существенное снижение цен от продавца на вторичное жилье. Так квартиры, выставленные за 4,5 миллиона, продавались за 3,9 миллионов, и такие случаи были повсеместными», — сообщает Ишкиев. Ранее URA.RU рассказывало о состоянии рынка недвижимости в Кургане. По словам местных риелторов, из-за ситуации неопределенности, сложившейся после объявления о частичной мобилизации, люди сейчас будут реже брать ипотеку.