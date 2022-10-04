04 октября 2022
03 октября 2022

В Тюмени риелторы прогнозируют спад ипотечных сделок

Тюменские риелторы рассказали о тенденциях на рынке недвижимости
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Деньги. Тюмень, пять тысяч, ипотека, покупка квартиры, деньги
Несколько банков подняли процент по ипотеке Фото:

Тюменские риелторы зафиксировали спад ипотечных сделок с недвижимостью и резкое понижение цен на квартиры от продавцов. Об этом URA.RU рассказал эксперт в сфере недвижимости Ильнур Ишкиев.

«За последние десять дней у нас в «Этажах» почти на 30% сократилось количество консультаций по ипотечным сделкам. Кроме того, некоторые банки начали повышать ставки по ипотеке: «Уралсиб» +1,5%, «Абсолют банк» +1%, «Альфа Банк» + 0,5%». Это, скорее всего, тоже повлияло на покупательский спрос клиентов. Еще в агентстве наблюдалось существенное снижение цен от продавца на вторичное жилье. Так квартиры, выставленные за 4,5 миллиона, продавались за 3,9 миллионов, и такие случаи были повсеместными», — сообщает Ишкиев.

Ранее URA.RU рассказывало о состоянии рынка недвижимости в Кургане. По словам местных риелторов, из-за ситуации неопределенности, сложившейся после объявления о частичной мобилизации, люди сейчас будут реже брать ипотеку.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Тюменской области - читайте канал https://t.me/TemuTyumenii

Тюменские риелторы зафиксировали спад ипотечных сделок с недвижимостью и резкое понижение цен на квартиры от продавцов. Об этом URA.RU рассказал эксперт в сфере недвижимости Ильнур Ишкиев. «За последние десять дней у нас в «Этажах» почти на 30% сократилось количество консультаций по ипотечным сделкам. Кроме того, некоторые банки начали повышать ставки по ипотеке: «Уралсиб» +1,5%, «Абсолют банк» +1%, «Альфа Банк» + 0,5%». Это, скорее всего, тоже повлияло на покупательский спрос клиентов. Еще в агентстве наблюдалось существенное снижение цен от продавца на вторичное жилье. Так квартиры, выставленные за 4,5 миллиона, продавались за 3,9 миллионов, и такие случаи были повсеместными», — сообщает Ишкиев. Ранее URA.RU рассказывало о состоянии рынка недвижимости в Кургане. По словам местных риелторов, из-за ситуации неопределенности, сложившейся после объявления о частичной мобилизации, люди сейчас будут реже брать ипотеку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...