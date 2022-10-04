Тюменские власти отчитались о бюджетниках, у которых упали зарплаты

05 октября 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Сотрудники ряда муниципальных учреждений стали зарабатывать меньше, чем за год до этого Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Зарплаты муниципальных сотрудников из сфер образования, культуры и спорта в нескольких районах и городах Тюменской области в 2021 году оказались ниже, чем в 2020-м. Об этом говорится в докладе о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления региона за 2021 год. «Уменьшение зарплаты в 2021 году относительно 2020 года отмечается у работников крупных и средних организаций в Тобольске, у работников муниципальных общеобразовательных учреждений в Исетском районе, у работников муниципальных учреждений культуры и искусства — в Абатском, Уватском, Бердюжском районах, Заводоуковском и Голышмановском городских округах», — говорится в сводном отчете властей Тюменской области. Там также сказано, что меньше начали получать работники муниципальных учреждений физической культуры и спорта. Это произошло в Абатском, Ялуторовском, Викуловском, Ишимском, Сорокинском районах и Ялуторовске. А среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по региону за 2021 год составила 55,3 тысячи рублей. Ранее URA.RU писало. что Тюмень заняла 26 место в рейтинге российских городов по уровню зарплат. Среднемесячная чистая заработная плата по итогам первого полугодия 2022 года в городе составила 65 тысяч рублей.

Зарплаты муниципальных сотрудников из сфер образования, культуры и спорта в нескольких районах и городах Тюменской области в 2021 году оказались ниже, чем в 2020-м. Об этом говорится в докладе о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления региона за 2021 год. «Уменьшение зарплаты в 2021 году относительно 2020 года отмечается у работников крупных и средних организаций в Тобольске, у работников муниципальных общеобразовательных учреждений в Исетском районе, у работников муниципальных учреждений культуры и искусства — в Абатском, Уватском, Бердюжском районах, Заводоуковском и Голышмановском городских округах», — говорится в сводном отчете властей Тюменской области. Там также сказано, что меньше начали получать работники муниципальных учреждений физической культуры и спорта. Это произошло в Абатском, Ялуторовском, Викуловском, Ишимском, Сорокинском районах и Ялуторовске. А среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по региону за 2021 год составила 55,3 тысячи рублей. Ранее URA.RU писало. что Тюмень заняла 26 место в рейтинге российских городов по уровню зарплат. Среднемесячная чистая заработная плата по итогам первого полугодия 2022 года в городе составила 65 тысяч рублей.