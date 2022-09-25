Тюмень попала в топ рейтинга городов России по уровню зарплат

26 сентября 2022 в 03:11 Размер текста - 17 +

Среднемесячная чистая зарплата у тюменцев составляет 65 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюмень заняла 26 место в рейтинге росссийских городов по уровню зарплат. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости». Отмечено, что среднемесячная чистая заработная плата по итогам первого полугодия 2022 года составила 65 тысяч рублей. «Тюмень: 26 место. Соотношение зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора — 3,23. Среднемесячная чистая зарплата в I полугодии 2022 — 65,4 тыс. рублей», — сообщается в рейтинге. По данным исследования, уровень среднемесячной зарплаты увечился на 8,9% по сравнению со вторым полугодием 2021 года. Ранее URA.RU писало, что Тюменская область заняла 9 место в российском рейтинге с лучшими условиями на рынке труда. Также тюменский регион вошел в топ-30 рейтинга высоких зарплат. Так, более 3,2 тысячи вакансий было открыто с зарплатой свыше 150 тысяч рублей. Кроме того, самыми высокооплачиваемыми вакансиями в Тюмени стали — зубной техник (150 тысяч рублей) и директор по персоналу (170 000 рублей).

Тюмень заняла 26 место в рейтинге росссийских городов по уровню зарплат. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости». Отмечено, что среднемесячная чистая заработная плата по итогам первого полугодия 2022 года составила 65 тысяч рублей. «Тюмень: 26 место. Соотношение зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора — 3,23. Среднемесячная чистая зарплата в I полугодии 2022 — 65,4 тыс. рублей», — сообщается в рейтинге. По данным исследования, уровень среднемесячной зарплаты увечился на 8,9% по сравнению со вторым полугодием 2021 года. Ранее URA.RU писало, что Тюменская область заняла 9 место в российском рейтинге с лучшими условиями на рынке труда. Также тюменский регион вошел в топ-30 рейтинга высоких зарплат. Так, более 3,2 тысячи вакансий было открыто с зарплатой свыше 150 тысяч рублей. Кроме того, самыми высокооплачиваемыми вакансиями в Тюмени стали — зубной техник (150 тысяч рублей) и директор по персоналу (170 000 рублей).