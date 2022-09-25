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Тюмень попала в топ рейтинга городов России по уровню зарплат

© Служба новостей «URA.RU»
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Среднемесячная чистая зарплата у тюменцев составляет 65 тысяч рублей Фото:

Тюмень заняла 26 место в рейтинге росссийских городов по уровню зарплат. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости». Отмечено, что среднемесячная чистая заработная плата по итогам первого полугодия 2022 года составила 65 тысяч рублей.

«Тюмень: 26 место. Соотношение зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора — 3,23. Среднемесячная чистая зарплата в I полугодии 2022 — 65,4 тыс. рублей», — сообщается в рейтинге. По данным исследования, уровень среднемесячной зарплаты увечился на 8,9% по сравнению со вторым полугодием 2021 года.

Ранее URA.RU писало, что Тюменская область заняла 9 место в российском рейтинге с лучшими условиями на рынке труда. Также тюменский регион вошел в топ-30 рейтинга высоких зарплат. Так, более 3,2 тысячи вакансий было открыто с зарплатой свыше 150 тысяч рублей. Кроме того, самыми высокооплачиваемыми вакансиями в Тюмени стали — зубной техник (150 тысяч рублей) и директор по персоналу (170 000 рублей).

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Тюмень заняла 26 место в рейтинге росссийских городов по уровню зарплат. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости». Отмечено, что среднемесячная чистая заработная плата по итогам первого полугодия 2022 года составила 65 тысяч рублей. «Тюмень: 26 место. Соотношение зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора — 3,23. Среднемесячная чистая зарплата в I полугодии 2022 — 65,4 тыс. рублей», — сообщается в рейтинге. По данным исследования, уровень среднемесячной зарплаты увечился на 8,9% по сравнению со вторым полугодием 2021 года. Ранее URA.RU писало, что Тюменская область заняла 9 место в российском рейтинге с лучшими условиями на рынке труда. Также тюменский регион вошел в топ-30 рейтинга высоких зарплат. Так, более 3,2 тысячи вакансий было открыто с зарплатой свыше 150 тысяч рублей. Кроме того, самыми высокооплачиваемыми вакансиями в Тюмени стали — зубной техник (150 тысяч рублей) и директор по персоналу (170 000 рублей).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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