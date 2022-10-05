В ЯНАО создан штаб по оказанию помощи семьям мобилизованных

Штаб #МЫВМЕСТЕ готов оказать момощь семьям мобилизованных ямальцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Ноябрьске для семей мобилизованных ямальцев открывается штаб по оказанию помощи #МЫВМЕСТЕ, ознакомиться с перечнем услуг можно будет уже в эту субботу, 8 октября. Об этом на личной странице «ВКонтакте» написала депутат законодательного собрания ЯНАО от «Единой России» Надежда Гудкова.

«Подробнее узнать, какую помощь готовы оказать родным наших защитников, можно будет уже в эту субботу, 8 октября. Встреча пройдет в Спортивно-оздоровительном комплексе (Советская, 75). Там расскажут о юридической, психологической, волонтерской и другой помощи. Начало в 11:00», — написала Надежда Гудкова.

Ранее URA.RU рассказывало, что предприниматели ЯНАО также оказывают поддержку семьям, чьи близкие попали под частичную мобилизацию. В регионе создаются чаты для поддержания связи между близкими мобилизованных.

В ходе частичной мобилизации от Ямала было призвано 920 человек. Все призванные ямальцы получат выплату в размере 300 тысяч рублей, а также будут обеспечены всем необходимым для службы.

Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины