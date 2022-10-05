05 октября 2022

Бывший вице-губернатор Курганской области попал под новые санкции

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Открытие на СКТБ «Курганприбор» производства полистирольной пленки. Курган , кузнецов владислав
Владислав Кузнецов попал под санкции Евросоюза Фото:
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Бывший вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов, который сейчас является первым заместителем председателем правительства Луганской Народной Республики (ЛНР), попал в санкционный список Евросоюза (ЕС). Документ опубликован на официальном сайте Еврокомиссии.

«Владислав Гариевич Кузнецов. Должность: первый заместитель председателя Луганской Народной Республики. <…> Наложение персональных санкций. Причина: участвует и поддерживает политику и действия, которые дестабилизируют Украину, подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины», — говорится в документе.

Ранее URA.RU писало, что бывшего вице-губернатора Курганской области внесли в «черный список» Великобритании. Позже Владислав Кузнецов отреагировал на данное событие. По мнению пресс-службы правительства ЛНР, чиновник воспринял эту новость с иронией.

На Западе отказались признавать результаты референдумов на освобожденных территориях и их присоединение к России. Евросоюз ввел санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ограничения направлены на «отмену России».

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Бывший вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов, который сейчас является первым заместителем председателем правительства Луганской Народной Республики (ЛНР), попал в санкционный список Евросоюза (ЕС). Документ опубликован на официальном сайте Еврокомиссии. «Владислав Гариевич Кузнецов. Должность: первый заместитель председателя Луганской Народной Республики. <…> Наложение персональных санкций. Причина: участвует и поддерживает политику и действия, которые дестабилизируют Украину, подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины», — говорится в документе. Ранее URA.RU писало, что бывшего вице-губернатора Курганской области внесли в «черный список» Великобритании. Позже Владислав Кузнецов отреагировал на данное событие. По мнению пресс-службы правительства ЛНР, чиновник воспринял эту новость с иронией. На Западе отказались признавать результаты референдумов на освобожденных территориях и их присоединение к России. Евросоюз ввел санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ограничения направлены на «отмену России».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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