Бывший вице-губернатор Курганской области попал под новые санкции

06 октября 2022 в 21:04 Размер текста - 17 +

Владислав Кузнецов попал под санкции Евросоюза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Бывший вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов, который сейчас является первым заместителем председателем правительства Луганской Народной Республики (ЛНР), попал в санкционный список Евросоюза (ЕС). Документ опубликован на официальном сайте Еврокомиссии. «Владислав Гариевич Кузнецов. Должность: первый заместитель председателя Луганской Народной Республики. <…> Наложение персональных санкций. Причина: участвует и поддерживает политику и действия, которые дестабилизируют Украину, подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины», — говорится в документе. Ранее URA.RU писало, что бывшего вице-губернатора Курганской области внесли в «черный список» Великобритании. Позже Владислав Кузнецов отреагировал на данное событие. По мнению пресс-службы правительства ЛНР, чиновник воспринял эту новость с иронией. На Западе отказались признавать результаты референдумов на освобожденных территориях и их присоединение к России. Евросоюз ввел санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ограничения направлены на «отмену России».

Бывший вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов, который сейчас является первым заместителем председателем правительства Луганской Народной Республики (ЛНР), попал в санкционный список Евросоюза (ЕС). Документ опубликован на официальном сайте Еврокомиссии. «Владислав Гариевич Кузнецов. Должность: первый заместитель председателя Луганской Народной Республики. <…> Наложение персональных санкций. Причина: участвует и поддерживает политику и действия, которые дестабилизируют Украину, подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины», — говорится в документе. Ранее URA.RU писало, что бывшего вице-губернатора Курганской области внесли в «черный список» Великобритании. Позже Владислав Кузнецов отреагировал на данное событие. По мнению пресс-службы правительства ЛНР, чиновник воспринял эту новость с иронией. На Западе отказались признавать результаты референдумов на освобожденных территориях и их присоединение к России. Евросоюз ввел санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ограничения направлены на «отмену России».