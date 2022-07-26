Бывший замгубернатора Курганской области Владислав Кузнецов прокомментировал попадание в санкционные списки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов, попавший 26 июля в санкционные списки Великобритании, прокомментировал событие дня. Реакцию чиновника, ныне работающего первым заместителем председателя правительства Луганской Народной республики (ЛНР), опубликовал официальный telegram-канал правительства республики.

«Если это оценка моей работы, то спасибо. Приятно. Работаем дальше», — привел канал слова Кузнецова. По мнению пресс-службы правительства ЛНР, зампредседателя отнесся к случившемуся с изрядной долей иронии.

Бывший курганский топ-менеджер попал под санкции Великобритании в рамках нового списка из 42 пунктов. Ему запрещен въезд на территорию Соединенного королевства, а также заморожены активы. Основными причинами названы «участие и поддержка политики и действий, которые дестабилизируют Украину, подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины».

Кузнецов работал в правительстве Курганской области с 2019 по 2021 год, затем уволился по собственному желанию. В июне текущего года его назначили на пост первого заместителя председателя правительства ЛНР.

Западные страны ввели санкции против российских политиков и бизнесменов на фоне ситуации на Украине. В конце февраля президент России Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. Это стало причиной введения санкций ЕС против всех депутатов Госдумы, которые одобрили это решение. Ограничения коснулись 351 депутата Госдумы.

Бывший замгубернатора Курганской области Владислав Кузнецов после того, как узнал, что попал в санкционные списки Великобритании фото: t.me/government_lnr