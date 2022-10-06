06 октября 2022

В ЯНАО из-за тумана задерживают восемь рейсов

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие чартерных рейсов в Тюмень. Тюмень, аэропорт, авиакомпания ямал, самолет
Задержали вылети самолетов в Москву и Тюмень Фото:

Из аэропорта Салехарда из-за тумана не могут вылететь восемь рейсов. Информация о задержке рейсов размещена на онлайн табло авиагавани окружной столицы.

«Вылет. Яр-Сале, Москва (Шереметьево), Мыс Каменный, Мужи, Салемал, Яр-Сале, Тюмень (Рощино), Яр-Сале, статус рейса — задержан», — значится на табло. Как сообщают СМИ, это связано с туманом, который накрыл город.

«По данным синоптиков, все из-за прихода в регион теплой влажной воздушной массы», — пишет telegram-канал «Ямал-Медиа». Отмечается, что такая погода в регионе продержится до конца недели.

Ранее в Салехарде из-за плохой погоды отменяли паромные рейсы. Тогда причина была в сильном ветре.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация на Ямале - читайте канал https://t.me/WhiteNightsYanao 

Из аэропорта Салехарда из-за тумана не могут вылететь восемь рейсов. Информация о задержке рейсов размещена на онлайн табло авиагавани окружной столицы. «Вылет. Яр-Сале, Москва (Шереметьево), Мыс Каменный, Мужи, Салемал, Яр-Сале, Тюмень (Рощино), Яр-Сале, статус рейса — задержан», — значится на табло. Как сообщают СМИ, это связано с туманом, который накрыл город. «По данным синоптиков, все из-за прихода в регион теплой влажной воздушной массы», — пишет telegram-канал «Ямал-Медиа». Отмечается, что такая погода в регионе продержится до конца недели. Ранее в Салехарде из-за плохой погоды отменяли паромные рейсы. Тогда причина была в сильном ветре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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