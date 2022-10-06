В ЯНАО из-за тумана задерживают восемь рейсов

Задержали вылети самолетов в Москву и Тюмень Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Из аэропорта Салехарда из-за тумана не могут вылететь восемь рейсов. Информация о задержке рейсов размещена на онлайн табло авиагавани окружной столицы.

«Вылет. Яр-Сале, Москва (Шереметьево), Мыс Каменный, Мужи, Салемал, Яр-Сале, Тюмень (Рощино), Яр-Сале, статус рейса — задержан», — значится на табло. Как сообщают СМИ, это связано с туманом, который накрыл город.

«По данным синоптиков, все из-за прихода в регион теплой влажной воздушной массы», — пишет telegram-канал «Ямал-Медиа». Отмечается, что такая погода в регионе продержится до конца недели.

Ранее в Салехарде из-за плохой погоды отменяли паромные рейсы. Тогда причина была в сильном ветре.