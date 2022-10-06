06 октября 2022

Источник: в Тюменской области подорожает разливное пиво

Разливное пиво в тюменских магазинах подорожает на 20%
© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя стоимость разливного пива может достичь 150 рублей за литр Фото:
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До конца года разливное пиво в Тюменской области может подорожать, в среднем, на 20%. Об этом URA.RU рассказал один из предпринимателей, которого об изменении цен предупредили поставщики.

«Постепенный рост цен на разливные напитки начался еще в начале 2022 года и продолжается по сей день. Поставщики предупредили, что до конца года пиво подорожает примерно на 20%», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что рост цен связан с удорожанием производства. «Солод, хмель, качественная вода: все дорожает. Цены на пластиковую тару тоже стали выше. Поэтому рост стоимости разливных напитков неизбежен. Потребители должны быть к этому готовы», — добавил инсайдер URA.RU.

В региональное управление ФАС направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что до конца 2022 года средняя стоимость разливного пива в магазинах Тюменской области может достичь 150 рублей за литр. По словам источников агентства, рост цен связан с дефицитом ингредиентов, используемых в пивоварении.

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До конца года разливное пиво в Тюменской области может подорожать, в среднем, на 20%. Об этом URA.RU рассказал один из предпринимателей, которого об изменении цен предупредили поставщики. «Постепенный рост цен на разливные напитки начался еще в начале 2022 года и продолжается по сей день. Поставщики предупредили, что до конца года пиво подорожает примерно на 20%», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что рост цен связан с удорожанием производства. «Солод, хмель, качественная вода: все дорожает. Цены на пластиковую тару тоже стали выше. Поэтому рост стоимости разливных напитков неизбежен. Потребители должны быть к этому готовы», — добавил инсайдер URA.RU. В региональное управление ФАС направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что до конца 2022 года средняя стоимость разливного пива в магазинах Тюменской области может достичь 150 рублей за литр. По словам источников агентства, рост цен связан с дефицитом ингредиентов, используемых в пивоварении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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