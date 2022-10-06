Источник: в Тюменской области подорожает разливное пиво

Разливное пиво в тюменских магазинах подорожает на 20%

07 октября 2022 в 17:38 Размер текста - 17 +

Средняя стоимость разливного пива может достичь 150 рублей за литр Фото: Марина Молдавская © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России До конца года разливное пиво в Тюменской области может подорожать, в среднем, на 20%. Об этом URA.RU рассказал один из предпринимателей, которого об изменении цен предупредили поставщики. «Постепенный рост цен на разливные напитки начался еще в начале 2022 года и продолжается по сей день. Поставщики предупредили, что до конца года пиво подорожает примерно на 20%», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что рост цен связан с удорожанием производства. «Солод, хмель, качественная вода: все дорожает. Цены на пластиковую тару тоже стали выше. Поэтому рост стоимости разливных напитков неизбежен. Потребители должны быть к этому готовы», — добавил инсайдер URA.RU. В региональное управление ФАС направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что до конца 2022 года средняя стоимость разливного пива в магазинах Тюменской области может достичь 150 рублей за литр. По словам источников агентства, рост цен связан с дефицитом ингредиентов, используемых в пивоварении.

До конца года разливное пиво в Тюменской области может подорожать, в среднем, на 20%. Об этом URA.RU рассказал один из предпринимателей, которого об изменении цен предупредили поставщики. «Постепенный рост цен на разливные напитки начался еще в начале 2022 года и продолжается по сей день. Поставщики предупредили, что до конца года пиво подорожает примерно на 20%», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что рост цен связан с удорожанием производства. «Солод, хмель, качественная вода: все дорожает. Цены на пластиковую тару тоже стали выше. Поэтому рост стоимости разливных напитков неизбежен. Потребители должны быть к этому готовы», — добавил инсайдер URA.RU. В региональное управление ФАС направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что до конца 2022 года средняя стоимость разливного пива в магазинах Тюменской области может достичь 150 рублей за литр. По словам источников агентства, рост цен связан с дефицитом ингредиентов, используемых в пивоварении.